Delegado presidencial de RM puso en duda la Supercopa para el 13 de septiembre

La semana pasada se dio a conocer que la ANFP ya había definido para el 13 de septiembre, en el Estadio Bicentenario La Florida, la fecha para que se dispute la postergada Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Sin embargo, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, puso en duda la programación del organismo de Quilín.

“Efectivamente, hubo una información en orden a la posibilidad de que se juegue la Supercopa el 13 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, sin embargo, es una cosa que todavía no está resuelta”, comenzó diciendo Durán en conversación con radio ADN.

“A nosotros nos corresponde la clasificación y la autorización del partido. El 13 de septiembre es una fecha que tiene complejidades por el conjunto de actividades policiales que se realizan en los días previos. Así que estamos complejizando la discusión respecto del día y del estadio donde se juegue”, añadió.

Además, sobre la presencia de hinchas albos y azules para ese cotejo, sostuvo: “Lo que está claro, es que vamos a procurar que se juegue a la brevedad y con público de ambas barras, pero con un aforo acotado“.

En cuanto a la fecha del partido, explicó: “Hay un conjunto de elementos relacionados que suponen un esfuerzo muy importante; el 7 de septiembre tenemos la Romería, el 11 es una fecha de múltiples complejidades, el 12 podría haber un arengazo, el 13 es el partido de fútbol y el 14-15 de septiembre ya estamos hablando del inicio de las Fiestas Patrias. Vamos a revisar todo para que el partido sea lo más cerca posible de esa fecha (13 de septiembre), pero todavía por confirmar”.