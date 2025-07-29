Emilia Schneider por Ley Aula Segura: "Se ha aplicado en los establecimientos de todo el país y no da resultados"

Continúan las movilizaciones de estudiantes de liceos emblemáticos en la comuna de Santiago. En ese contexto, el pasado viernes fueron desalojados seis establecimientos educacionales y que, sin embargo, volvieron a ser tomados durante esta semana.

El centro de las demandas tiene relación con el rechazo de las y los estudiantes a la incorporación de la Ley Aula Segura en los reglamentos escolares tras el más reciente incidente que tuvo lugar en el Internado Nacional Barros Arana (INBA). En esa línea, los centros de alumnos apuntan al jefe comunal, Mario Desbordes, a quien acusan de no atender las necesidades de la educación pública.

Desde Renovación Nacional respaldaron el trabajo del alcalde y sostienen que ha priorizado garantizar el derecho a la educación. La secretaria del partido, Andrea Balladares, indicó que “lo que estamos viendo en estos días, la decisión de desalojar tomas de colegios, priorizando el aprender y el estudiar en los liceos públicos, es lo que la mayoría ciudadana está pidiendo. Es una recuperación de la comuna después de una muy mala gestión de una alcaldesa comunista”.