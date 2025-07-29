Emiten alerta de tsunami para costas chilenas tras sismo en Rusia

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Chile (SHOA) confirmaron el aviso de tsunami para las costas chilenas tras el terremoto 8,7 registrado en la zona del Pacífico norte, frente al litoral ruso, con epicentro a 136 kilómetros de Petropavlovsk, en Kamchatka.

El SHOA emitió un informe señalando la amenaza de tsunami para todo el territorio chileno, desde Arica y Parinacota hasta la Antártica. Sin embargo, se estableció alerta en Atacama (entre los límites de Copiapó y Huasco), Coquimbo y Valparaíso. Para el resto del país, el organismo dispuso un estado de precaución.

De acuerdo con información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se espera que las olas lleguen a las 9:20 horas a territorio chileno, en particular a Isla de Pascua.

En el lado continental, las primeras olas llegarán, en primer término, a la ciudad de Arica (14:51), luego Iquique (14:55), Antofagasta (15:09), Chañaral (15:21), Coquimbo (15:34), Valparaíso (15:50), San Antonio (15:56), Constitución (16:30), Talcahuano (16:11), Coliumo (16:22), Bahía Mansa (16:33), Corral (16:38), Ancud (17:01), Puerto Montt (17:56), Base O’Higgins (18:38) y Puerto Williams (21:46).

El detalle del estado para el territorio nacional es el siguiente:

Regiones de Atacama (sector norte y sur) y Coquimbo, estado de “alerta”, asociado a un “tsunami intermedio”. Valparaíso también recibió “alerta”.

El resto de las regiones costeras, incluyendo Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta (norte y sur), Ñuble-Bío Bío, Los Lagos, Aysén, Magallanes y el Territorio Antártico, quedaron en “precaución”, nivel vinculado a un “tsunami menor”.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Chile también recordó que “un tsunami se manifiesta por horas y normalmente la primera ola no es la más destructiva. En bahías cerradas los efectos del tsunami se van a ver amplificados y en puertos, caletas, estuarios y ríos se pueden manifestar fuertes corrientes”.

Mientras que la directora de Senapred, Alicia Cebrían, indicó que “se ha declarado amenaza de tsunami para toda la costa del territorio chileno, incluido el territorio antártico. Con lo anterior, se inician las coordinaciones necesarias para proceder, de acuerdo a la información de las horas de arribo aproximadas, y así iniciar los procesos de preparación y coordinación de las evacuaciones que sean necesarias”.

“No existe un peligro inminente de tsunami, pero sí hay una advertencia de ello con una evaluación de posible arribo de olas durante la jornada de mañana. Tenemos tiempo, las horas de arribo no son inmediatas, hay una diferencia importante de horas entre que se detecte el inicio del tren de olas hasta que arriben a los costas de nuestro país”, complementó.