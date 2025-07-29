ExFACh imputado por tráfico de drogas escribe desde la cárcel: “Estoy pagando por lo que hicieron otros"

Rodrigo Silva -ex funcionario de la Fuerza Aérea de Chile- compartió, desde la cárcel, una carta escrita a sus colegas de la FACh. Esto, luego de que la Corte de Apelaciones ratificara la máxima cautelar para él y su colega María Fernanda Rebolledo en el marco del caso de tráfico de ketamina detectado al interior de la institución militar.

Según informó Meganoticias, la misiva, redactada de puño y letra, señala que “me ha sido difícil escribir, sobre todo en la situación en que estoy. Solo quiero agradecer por todo el apoyo que me están entregando a mí y a mi familia. Me emociona mucho todos los mensajes de apoyo. Hace rato que no lloraba tanto, pero era de emoción y felicidad, saber que tengo tanta gente que me apoya en esta situación que uno nunca espera que le pueda suceder a uno”.

“Solo quiero agradecerles por sus muestras de cariño, tener fe que la verdad saldrá a la luz, que tristemente estoy pagando por unos wns (sic) que abusaron de mi confianza, tanto de mí como la Rebolledo que por desgracia está en las mismas que yo”, aseguró Silva en su escrito.

“Pase de pena a rabia, pero pasando el tiempo se sabrá lo que pasó y los culpables pagarán como corresponde”, sumó. “Tengo sentimientos encontrados, nunca esperé tanto apoyo, incluso de gente de ‘Manquehue’, del cual compartí un mes cuando estuve en comisión, del cual me emocioné mucho, esos lazos que uno forma, esa palabra camarada, esa familia que uno escoge a pesar de todos los malos ratos que vivimos. Uno no tiene palabra para expresarse”.

“Ya no me quedan más palabras para agradecer todo el apoyo y cariño, me emociona mucho saber eso, y como nos dijeron ‘todo pasa’. El mejor consejo que nos dieron en la Escuela. Les mando todo mi cariño y agradecimiento a mis queridos cursete que sé que me están apoyando a mí y mi familia en este momento, pues es muy difícil. Y también a la gente de ‘Manquehue’ que sé que estuve poquito de comisión, pero en ese tiempo se forman unos lazos que no se pueden romper. Se despide con mucho cariño: Chino Silva”, finaliza la carta.