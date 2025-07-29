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Género, memoria y libertad: "Vashky: la voz de una y mil mujeres" lleva su primer avance a la Escuela de Teatro de la U. Finis Terrae

La obra, creada por la compañía PerroBufo, exhibirá un "work in progress" de su más reciente trabajo, cuyo estreno multimedial se llevará a cabo en diciembre de este año en Granada, España.

La obra, creada por la compañía PerroBufo, exhibirá un "work in progress" de su más reciente trabajo, cuyo estreno multimedial se llevará a cabo en diciembre de este año en Granada, España.

Cultura

La compañía PerroBufo llega a Chile para presentar un work in progress de su más reciente creación escénica “Vashky, la voz de una y mil mujeres”. Un montaje multimedial que realizará su estreno en diciembre del 2025 en la ciudad de Granada, España.

La puesta en escena entrelaza la investigación artística, la memoria y el teatro de formas animadas para dar vida a experiencias silenciadas de mujeres que enfrentan la desigualdad y la violencia de género. La obra surge como resultado de un trabajo doctoral, que articula un estudio de caso ocurrido en aulas de primaria el año 2023-2024 donde, a través de talleres de teatro de formas animadas, se invitó a las estudiantes a reflexionar sobre temas sociales; siendo la desigualdad de género y la violencia doméstica dos de los tópicos recurrentes en los infantes.

Con los recursos recogidos en aula, la Compañía PerroBufo arrancó el proceso de creación escénica de “Vashky”, añadiendo relatos de diversas mujeres para nutrir la dramaturgiay construyendo así una historia que tiende un puente desde la visión infantil hacia la adulta.

Work in progress de la obra "Vashky, la voz de una y mil mujeres"

Work in progress de la obra “Vashky, la voz de una y mil mujeres”

“’Vashky’ es el viaje onírico de una mujer que debe abandonar su casa en una hora, perseguida por el hombre sombra. En su búsqueda de qué llevar consigo, reconstruye fragmentos de su historia, los afectos que la sostienen y la fuerza que la impulsa a liberarse”, comentó Carmen Gloria Sánchez Duque, dramaturga, actriz e investigadora a cargo del proyecto, quien desarrolla esta obra como parte final de su tesis doctoral en la Universidad de Granada.

Con un enfoque transdisciplinar y una estética inspirada en referentes como Jacques Lecoq, Robert Wilson y la Compagnie Philippe Genty, el montaje propone una experiencia sensorial potente y cargada de simbolismo. Las muestras del work in progress en Chile se realizarán en la Sala Jorge Díaz de la Universidad Finis Terrae los días 1 y 2 de agosto, con actividades de mediación post funciones abiertas al público. Esto, a las 18.30 y 20:00 horas, respectivamente, con entrada gratuita previa inscripción en el formulario habilitado por la organización.

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