Gobierno firma convenio con la PDI por más de $10 mil millones para combatir el crimen organizado

El Estado presentó una nueva fase del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, marcada por la firma de un convenio de transferencia presupuestaria entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía de Investigaciones (PDI).

El acuerdo contempla una inversión de más de 10 mil 300 millones de pesos para reforzar las capacidades operativas y técnicas de la PDI, consolidando una estrategia que desde 2022 destinó más de 34 mil 800 millones de pesos solo a esta institución.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó que “en algunas ocasiones olvidamos que la inmediatez del problema requiere también de soluciones estructurales, estables y permanentes en el tiempo”.

“El Plan Nacional Contra el Crimen Organizado ha implicado fortalecer instituciones, pero sobre todo sus capacidades. De ellos son beneficiarios no solo la PDI y Carabineros de Chile, sino también Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, Directemar y la Dirección General de Movilización Nacional”, sumó Cordero.

Asimismo, el secretario de Estado subrayó que, en total, el plan distribuyó más de 241 mil millones de pesos entre las entidades con el objetivo de dotarlas de tecnología, equipamiento y formación especializada frente al avance del crimen organizado.

Tras la firma del documento, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, destacó que la institución está preparada “para seguir trabajando de manera decidida y atacar de manera frontal el crimen organizado. No pararemos un segundo en seguir investigando, desarticulando y ubicando a los responsables, estén en Chile o en el extranjero”.

Cabe destacar que los recursos se orientan a fortalecer cuatro líneas estratégicas: investigación digital, análisis forense, inteligencia policial y trabajo territorial. El abordaje debe ser con tecnología de punta que permita anticipar las estructuras criminales.

“El esfuerzo del Gobierno en presupuesto, software y capacidades investigativas será clave para atacar al crimen organizado en todas sus manifestaciones”, concluyó Cerna.

Los guiños a la contingencia

Uno de los casos que ejemplifica la aplicación del plan es la intervención en el barrio Meiggs. Según comentó el titular de Seguridad, esta operación involucra a la Delegación Presidencial, el municipio de Santiago, Impuestos Internos, Aduanas y la Fiscalía Centro-Norte, y busca desmantelar economías ilícitas ocultas tras el comercio ambulante.

En ese sentido, advirtió que no se trata de comercio de subsistencia, sino de estructuras logísticas que facilitan el contrabando y el lavado de activos. “Los toldos azules y la ocupación del espacio público son el final de una trama bastante más compleja”, afirmó.

Otro episodio destacado fue la identificación de Junior Misael Castillo Betancourt, alias “Junior Enano”, uno de los líderes del Tren de Aragua y que estaba recluido bajo una identidad falsa desde 2023. Consultado sobre la situación, Cordero informó que fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, y que este caso es parte de una investigación más amplia sobre “sujetos de interés similares”.

Por todo lo anterior es que el ministro valoró la cooperación policial internacional, destacando que nuestro país es pionero en la investigación del Tren de Aragua. “No solo es un referente en la región, sino que además la evaluación de su estructura, de sus formas de funcionamiento, ha implicado que la policía chilena coopere con otras policías en América Latina, incluyendo Estados Unidos”, cerró.