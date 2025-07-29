Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli) por eventual apoyo a Kast en segunda vuelta: "Votaríamos de todas maneras por la alternativa" a Jara

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, afirmó que no comparte la forma de hacer política del Partido Republicano. Esto, en declaraciones que surgen en medio de la pugna entre la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y la colectividad que lidera José Antonio Kast. “En democracia no todo vale”, aseveró.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el timonel respaldó la denuncia que impulsan senadores de Renovación Nacional a raíz de una supuesta “campaña de desinformación” que estaría afectando a la presidenciable del sector.

“Lo que está tratando de relevar RN, que también hizo Evelyn Matthei el día de ayer, es que en política hay cosas que tienen un límite, y que hay una forma de hacer política que es lo que se está criticando aquí, que tiene que ver con el mal uso de noticias falsas y decir cosas que no corresponden de una persona, más allá de un ataque personal”, explicó.

En este caso, sostuvo que “se instala una verdad que no es, y esa forma de hacer política tiene el problema de que le hace mucho daño a la democracia, a la convivencia cívica. Mal informa a la ciudadanía y, finalmente, le hace daño a la democracia”. Por ello, dijo que es algo que “a todo evento tenemos que evitar“.

En relación a las dudas que planteó Matthei sobre respaldar al republicano en una segunda vuelta, Santa Cruz afirmó que efectivamente “somos proyectos políticos distintos, y desde Evópoli lo hemos dicho varias veces. El Partido Republicano y ese sector tiene una forma de hacer política que no compartimos. Nosotros buscamos dialogar con quienes piensan distinto, llegar a buenos acuerdos para Chile y, de esa manera, que el país avance y se vayan haciendo cargo de lo que problemas que tiene, como fue la reforma de pensiones en enero de este año”.

“El Partido Republicano no está disponible para ese tipo de cosas, y eso tiene como consecuencia que el país se estanca, que no avanza. Entonces, somos proyectos políticos distintos. Dicho eso, también somos pragmáticos y entendemos que es posible una segunda vuelta donde tendríamos a una representante del Partido Comunista, por un lado, y que también es la continuidad de este Gobierno. Eso es algo que no queremos. No votaríamos por ella. Por lo tanto, votaríamos de todas maneras por la alternativa“, aseguró.

Consultado sobre por qué Kast sube en las encuestas, sostuvo que “una de sus estrategias tiene que ver con ser muy sencillo en su discurso. Eso es de fácil entendimiento y tiene penetración amplia, pero no estoy seguro de que eso sea en el mediano plazo si quiera una forma de obtener votación”.

“Todos sabemos que a Kast le importa la seguridad, pero, finalmente, lo que tiene son titulares y eslogan. Y cuando los chilenos, en los meses que quedan, vayamos a ver los debates y cómo pretenden los candidatos hacerse cargo de eso, creo que vamos a ver que a José Antonio no le va a ir bien porque ha sostenido su estrategia sobre la base de medidas que son sencillas de entender, pero que tienen poco contenido y que no se hacen cargo de la complejidad de la sociedad hoy en día”, agregó.

Negociación parlamentaria

En relación a la posibilidad de consolidar en la derecha una lista única de candidaturas al Congreso Nacional, el presidente de Evópoli indicó que dicho objetivo “es poco viable, y la primera razón es porque somos proyectos políticos distintos. Ahora, dicho eso, y si es que ocurre que toda la izquierda va en una lista, también somos pragmáticos y entendemos cómo funciona el sistema electoral, y si es necesario generar alguna coordinación para que a Chile Vamos en particular le vaya bien, estamos disponibles para generar esas condiciones”.

Así, afirmó que, por lo pronto, la disputa entre Matthei y el Partido Republicano no afectaría las conversaciones sobre pactos por omisión en las regiones binominales. “Hace unos días optamos porque ese tipo de negociaciones no ocurran entre dirigentes, y eso es una cosa que es sana de hacer porque, naturalmente, los dirigentes estamos expuestos a los distintos medios. Por lo tanto, una manera de cautelar que las conversaciones sigan ocurriendo es que la lleven a cabo personas que no tienen esa exposición. Y esas conversaciones siguen en pie”, afirmó.

En ese sentido, reafirmó que no se está buscando “un pacto de coalición con el otro sector. Más bien, lo que habría acá sería una respuesta electoral a una estrategia que estaría levantando la izquierda”.