La segregación escolar cayó a su nivel más bajo en 20 años según reciente estudio del CIAE

La segregación escolar tiene efectos negativos significativos: impacta la cohesión social y la calidad de los aprendizajes; y limita el desarrollo de habilidades sociales, inclusivas y cívicas en las y los estudiantes de todos los niveles socioeconómicos.

Chile mostraba en los 2000 uno de los mayores a nivel mundial, lo que se agudizó aún más durante la primera década del milenio. Así, en 2018, y según mediciones del PISA, Chile figuraba junto a Hungría y México dentro de los tres países con mayor segregación escolar para el quintil de estudiantes de menores recursos.

En ese contexto, un estudio del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE) analizó los cambios en los niveles de segregación durante las últimas dos décadas y su posible asociación con políticas públicas implementadas que, precisamente, han buscado reducir los niveles de segregación en el sistema escolar.

“Son muy pocos los sistemas escolares que han logrado revertir sus niveles de segregación socioeconómica. Por eso, era necesario analizar el posible impacto de medidas como la ley de Subvención Escolar Preferencial (ley SEP, 2008) y la Ley de Inclusión Escolar (2015), que buscaban mayores niveles de inclusión y equidad en el sistema educacional”, indicó Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE y uno de los autores del estudio.

Para ello, el equipo de investigadores generó un índice de nivel socioeconómico (NSE) de los estudiantes de todo Chile, usando los datos de los cuestionarios complementarios del SIMCE. Para evaluar la segregación, se utilizaron dos indicadores que tradicionalmente se usan para medirla. Por un lado, el índice de Duncan, que puede tomar valores entre 0 y 1, donde 1 implica una completa segregación y 0 completa integración, y cuyos valores indican la proporción de estudiantes que habría que mover de un establecimiento a otro para lograr una perfecta equidad en la distribución socioeconómica.

Y, por otro, el índice H de Theil, que permite evaluar la segregación en múltiples grupos y descomponerla, por ejemplo, entre dependencias de los establecimientos. Ambos índices pueden entregar resultados distintos debido a las diferencias en su forma de cálculo. El estudio arrojó que, durante la primera década del 2000, hubo una tendencia al alza en la segregación social entre los estudiantes de todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, desde 2014-2015 la segregación comenzó a disminuir, para llegar, en 2024, a su nivel más bajo en 20 años.

Por ejemplo, en 2007 el índice de Duncan para el 40% de estudiantes de cuarto básico más vulnerables era de 0.52. Un valor que significaba que habría que reubicar al 52% de dichos escolares para lograr distribuirlos equitativamente entre todas las escuelas. Para 2023, en cambio, dicho índice llegó a 0.45.

Para segundo medio, la situación es similar: el Índice Duncan muestra un aumento continuo en los niveles de segregación entre 2003 y 2008 para prácticamente todos los grupos socioeconómicos. Así, en 2008 llegó a 0.52 para los estudiantes de los dos primeros quintiles. A partir de 2013, este empieza a bajar para llegar a 46% en 2024. “Esto significa que la segregación para estudiantes de segundo medio del 40% más vulnerable cayó 12%, llegando incluso a niveles menores que en 2003”, afirmó Claudio Allende, investigador del CIAE y autor del estudio.

Segregación por dependencia de los colegios

Usando el indicador H de Theil, el estudio analizó la segregación entre y dentro de los tipos de establecimientos. Los particulares subvencionados registraron la mayor baja interna: -43% en cuarto básico y -35% en segundo medio. La educación pública, que partía de menores niveles, también redujo su segregación interna en torno a 36% entre 2008 y 2024, con un descenso muy marcado tras la implementación completa del Sistema de Admisión Escolar (SAE): de 24% y 21% para cuarto básico y segundo medio respectivamente, desde el 2018 al 2024.

“El estudio sugiere una asociación positiva de políticas como la Ley SEP y la Ley de Inclusión, incluyendo el SAE, por cuanto cuando estas comienzan a funcionar con plenitud es cuando más se reduce la segregación”, indicó Francisco Meneses, investigador asistente del CIAE y otro de los autores del informe.

Según el CIAE, la reducción es una señal alentadora, pero advierten que Chile sigue entre los países con más segregación, sobre todo entre los estudiantes más acomodados. “Nuestro estudio, así como PISA 2022, muestran que Chile sigue mostrando los niveles más elevados a nivel mundial de segregación social entre los estudiantes del 25% de mejores condiciones socioeconómicas. Por ello es clave seguir trabajando en esta dirección para construir una sociedad más cohesionada, inclusiva y equitativa para todos nuestros estudiantes”, concluyó Valenzuela.

Por ello, los autores sugieren que es indispensable eliminar el financiamiento compartido, el cual sigue afectando a cerca del 20% del total de la matrícula chilena, y avanzar hacia una mayor inclusión en colegios pagados.