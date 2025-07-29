Marco Moreno y el quiebre entre las derechas: “Matthei se dio cuenta de que su adversario es Kast y no el Gobierno”

La posibilidad de unidad entre las derechas de cara a noviembre comenzó a tambalear en las últimas horas. Si las negociaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano estaban en un punto muerto a 20 días de que termine el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias, la arremetida de Evelyn Matthei contra José Antonio Kast solo sembró más dudas.

Así, la candidata de la coalición formada por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli sorprendió luego de anunciar este lunes 28 de julio una denuncia “contra quienes resulten responsables” de los ataques cibernéticos en su contra, apuntando duramente contra Republicanos. Tensión entre ambas campañas presidenciales que podría tener un impacto directo en el intento de conformar un pacto parlamentario.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista político y académico, Marco Moreno, analizó la jugada de Matthei en un marco electoral que la posiciona como tercera en las encuestas, por detrás de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

A su juicio, lo ocurrido a comienzos de la semana es una “profundización del quiebre que venía planteándose entre Matthei y Kast”. Para Moreno, la maniobra de la abanderada de Chile Vamos es tratar “de forma disruptiva, intentar romper con este clima que se ha instalado de que ella está por debajo y que no es competitiva frente a Kast”.

En esa línea, considera que la acción de Matthei contra Republicanos también es un giro de timón en su campaña, generado tras darse cuenta de que “su adversario real para pasar a segunda vuelta es José Antonio Kast y no el Gobierno”.

“Se produce un trasvasije de apoyos internos dentro de la derecha y quien lo está capitalizando es Kast”, explicó Moreno, complementando que Matthei “va a tener que repensar, y me imagino que estarán rediseñando su estrategia”.

Por lo anterior, consideró que el paso al frente de la exalcaldesa de Providencia contra Republicanos “no fue algo fortuito, sino que deliberado. Actuar de manera disruptiva, justamente, para mover un poco el escenario, el tablero político, de tal manera de demostrar que está vigente, enérgica y que puede dar una pelea para pasar al balotaje”.

Ante la judicialización de la campaña electoral en la derecha, Moreno alertó que “muestra cómo un bloque político, el de la oposición, no ha sido capaz de superar sus diferencias”.

El puzle parlamentario

Aunque las posturas al interior del sector están divididas, tanto la UDI como Evópoli, a través de su presidente, Juan Manuel Santa Cruz, plantearon que “en democracia no todo vale” y que no comparten la forma de hacer política del Partido Republicano. Aun así, saben que un pacto parlamentario es clave pensando en noviembre. Por eso, y en palabras del propio Santa Cruz, en caso de que Kast pase a segunda vuelta, “votaríamos de todas maneras” por él.

Sin embargo, advirtió que la posibilidad de una lista única parlamentaria es “poco viable, y la primera razón es porque somos proyectos políticos distintos”. Para Moreno, el cruce ya no solo dificulta explorar la posibilidad de dos listas -incluso descartándolo-, sino que también hace tambalear la opción de un pacto por omisión. “Lo más probable es que tengamos dos listas, una de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos; y la otra que ya conocemos, del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario”, aventuró.

En este escenario, mencionó que “competir en dos listas o más, evidentemente, lo que hace es fragmentar los apoyos”. “El sistema electoral que tenemos favorece la concentración y podría darse que en algunas regiones donde se eligen dos senadores el oficialismo pudiera doblar a los candidatos que irían divididos de la oposición. Ese es el riesgo: ver amenazado el seguro que para muchos es tener control del Congreso”, manifestó Moreno.

Siempre he impulsado la unidad para sacar a Chile adelante. Los desafíos de nuestro país son enormes y urgentes. Pero la unidad parte de la honestidad, el buen trato y el decirnos las cosas cara a cara. Pido que pongan fin a la campaña asquerosa de mentiras, inventando incluso… pic.twitter.com/5lmCwuPvOv — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) July 28, 2025

El analista ejemplifica el drama para la oposición con lo que ocurre por contraparte en el oficialismo y cómo el electorado de derecha ve esta situación. “Quienes votan por la derecha no están viendo con buenos ojos este enfrentamiento. El electorado de derecha lo que quiere es la unidad y los partidos están demostrando su incapacidad para hacer eso”, comentó primero sobre la materia.

“Esto estaría evidenciando que la derecha especialmente no está siendo capaz de demostrar que puede ser alternativa de gobierno. Porque ni siquiera logran ponerse de acuerdo entre ellos. Mientras Jeannette Jara y el oficialismo están avanzando para tener una candidatura con un apoyo amplio, vemos que en la oposición ocurre exactamente lo contrario. Un clima de enfrentamiento, de fragmentación, de polarización”, expresó.

El analista también abordó el riesgo asumido por Evelyn Matthei con este confrontamiento, ante la posibilidad de que miembros de su propio conglomerado entren en “rebeldía” y puedan inclinarse finalmente por la carta del Partido Republicano.

Esto porque “un gran tema son los candidatos al Parlamento que están buscando quién es mejor para obtener una foto que asegure, de manera figurada, su electividad”.

“Varios parlamentarios ya están comenzando a mirar cómo, de alguna manera, buscar quién es mejor pueda asegurarles un mejor resultado. Y por eso en los días previos a la inscripción esto tiende a acentuarse y de alguna manera Matthei está experimentado ese fenómeno”, cerró Moreno.