Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 16 de Mayo de 2026


Municipalidad de Santiago entrega balance del operativo en Meiggs

En el operativo se utilizaron varios vehículos de carga para el retiro de toldos, mercaderías y escombros, acumulando un volúmen total de 24 metros cúbicos aproximados. Esto, en un plan ejecutado junto a instituciones como Carabineros y e Interior.

En el operativo se utilizaron varios vehículos de carga para el retiro de toldos, mercaderías y escombros, acumulando un volúmen total de 24 metros cúbicos aproximados. Esto, en un plan ejecutado junto a instituciones como Carabineros y e Interior.

Nacional

Desde las 5:00 de la mañana, la Municipalidad de Santiago desplegó un amplio operativo de recuperación en las calles Meiggs, Garland y Campbell, con la participación de más de 200 policías y agentes municipales. Lo anterior, en el marco de un plan maestro para enfrentar el comercio ilegal y las mafias que operan en el sector.

El operativo -liderado por la Dirección de Seguridad Municipal en coordinación con Carabineros, la Delegación Presidencial Metropolitana, el Ministerio del Interior, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Ministerio de Transporte y con el apoyo de la Cámara de Comercio de Meiggs-, contempla el retiro de toldos azules, copamiento con guardias municipales por 40 días y, posteriormente, un control sostenido financiado por los locatarios de las calles recuperadas.

“Estamos trabajando para enfrentar a las cabezas que están detrás del toldo azul, a los que abastecen, a los que trafican drogas. Aquí también está la Fiscalía Centro Norte haciendo un trabajo con la PDI, esto es un trabajo amplio que esperamos que empiece a dar resultados concretos los meses que vienen”, afirmó el alcalde Mario Desbordes.

En el operativo se utilizaron 7 camiones de 6 metros cúbicos cada uno; 2 camiones planos de 8 metros cúbicos cada uno; 5 camionetas de 2 metros cúbicos cada una. Esto, para el retiro de toldos, mercaderías y escombros varios que significaron el despejamiento de 24 metros cúbicos aproximados, con un peso estimado en 36 toneladas.

Luego, se procedió al hidro lavado, la desconexión de instalaciones eléctricas hechizas por parte de Enel, y la desinstalación de cámaras de vigilancia clandestinas. La intervención igualmente incluye una segunda fase enfocada en la clausura de bodegas ilegales. La Municipalidad entregó antecedentes al SII, detectando una evasión fiscal que supera los $9 mil millones en solo dos meses.

Varios de los escombros retirados en el barrio Meiggs en el marco del más reciente operativo contra el comercio informal

Operativo en barrio Meiggs (29/7/2025). Foto: ATON

El jefe comunal enfatizó: “Aquí ya no vamos a parar en la medida que tengamos la capacidad para mantener el control de la calle recuperada, porque no tiene ningún sentido hacer un gran operativo, sacar cientos de toldos y tres días después la situación esté igual y, por lo tanto, estas primeras calles recuperadas, donde estamos sacando decenas de toldos azules, donde agredieron a nuestros funcionarios hace un mes atrás, tienen rejas, estas rejas las estamos reforzando, habrá control de acceso”.

Y agregó que “los ciudadanos que vengan a comprar tendrán libre tránsito, las personas que vengan con un fierro, con toldos etcétera, no van a acceder, y vamos a tener guardias al interior impidiendo eso. La tarea que no es fácil y que tenemos que enfrentar, es que en estas pocas calles no se instala nunca más un toldo azul y es lo mismo que tenemos que hacer en las demás calles que vamos a ir recuperando”.

El operativo forma parte de un plan mayor de recuperación del barrio Meiggs, que contempla la peatonalización de varias calles y el fortalecimiento del control territorial, en línea con las propuestas de la Cámara de Comercio de Meiggs y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica.

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