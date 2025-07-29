Presentan recurso de protección ante riesgo de que fono 131 Samu deje de funcionar

Tras denunciar el estado en que se encuentra el dispositivo de comunicaciones del que depende el teléfono de emergencias 131 del Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia), el diputado Tomás Lagomarsino ingresó, junto a un grupo de dirigentes de la Confederación Democrática de Profesionales Universitario de la Salud (Confedeprus), un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para evitar que se afecte la atención oportuna de miles de porteños.

De acuerdo al diputado del Partido Radical, el recurso responde a que las personas “están en un riesgo producto de que el rack del 131, que es el número de emergencias de Samu, hoy está en deplorables condiciones y en riesgo de suspender su servicio”.

Según el parlamentario, “esto sucede porque hace más de un año, el 7 de julio de 2024, se cayó el techo del Samu y todavía no hay una solución definitiva. Por el contrario, se tienen fragmentadas las ambulancias: dos en El Litre y tres en la Dirección del Servicio de Salud (Valparaíso San-Antonio), generando una dificultad de desplazamiento. Un retardo en la acción que debe ser urgente cuando hay una emergencia y un traslado prehospitalario”.

“Esperamos que la Corte de Apelaciones pueda acoger el recurso de protección y ordenar que esto sea reparado y corregido por parte del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, y que toda la población porteña vea su Samu Valparaíso recuperar el espacio que siempre tuvo, y que merece para tener la atención que, justamente, en derecho requieren los habitantes”, sostuvo el Lagomarsino.

Por su parte, el director nacional de la Confedeprus, Moisés Sagredo Bordón, señaló que “el tema del Samu para nosotros es central. Es una tarea que se ha visto aplazada y pone profundamente en riesgo a nosotros, a los funcionarios, y a la población”.



En ese sentido, expuso que “tenemos un edificio que es del año 1900, una estructura que no tiene que ver con las características de un centro asistencial, y necesitamos recursos ya sea para el arrendamiento de un nuevo dispositivo del Samu o para trasladar un dispositivo que hoy vale más de $800 millones”.

“Ponemos la preocupación en lo económico porque cuesta tener recursos en salud”, acotó. Por último, el dirigente afirmó que espera “que esta acción judicial acelere las acciones y gestiones por parte del Servicio de Salud. Como Confedeprus vamos por más”.