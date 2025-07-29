Subsecretaria de Educación sobre crisis en liceos emblemáticos: "Es reduccionista relacionarlo solo con la selección"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la subsecretaría de Educación, Alejandra Arratia, se refirió a la problemática que atraviesan los liceos emblemáticos que fueron tomados y desalojados en la misma semana y que, sin embargo, mantienen un debate constante respecto a las demandas de los estudiantes y una serie de hechos de violencia denunciados. En este caso, por el municipio de Santiago.

Sobre las afirmaciones que apuntan al Sistema de Admisión Escolar como culpable de “desmantelar la educación pública” y, en específico, a los liceos emblemáticos, la autoridad apuntó a un “proceso de debilitamiento tremendo a propósito de la educación municipalizada. Todos los datos lo muestran en el país. De hecho, hay un diagnóstico muy robusto que implicó la definición de instalar un nuevo sistema de educación pública el año 2017”.

Para los establecimientos emblemáticos, explicó la subsecretaria, el Gobierno tiene un plan de fortalecimiento específico con dos focos: “El desarrollo de capacidades, el fortalecimiento de capacidades de los equipos directivos y el fortalecimiento de la conexión entre los estudiantes con las oportunidades en la educación superior, con el mundo laboral”.

“Aquí hay un tema que también tiene que ver con las expectativas de futuro, con cómo las y los estudiantes sienten que la escuela es un espacio significativo para ellos y sienten que tienen posibilidad de abordar, a través del diálogo, los desafíos que enfrentan”, agregó”.

En esa línea, Arratia aseguró que “hay un desafío que creo que es reduccionista relacionarlo solo con la selección, porque además cabe recordar que los liceos emblemáticos tienen ciertas distinciones respecto a la selección. De hecho, es algo que se ha ido instalando posteriormente en ellos, por lo que ahí hay un fenómeno que es bastante más complejo”.

Sobre los hechos de violencia que se han registrado en protestas relacionadas a estos establecimientos y las demandas de los estudiantes en puntos como la infraestructura, la subsecretaria enfatizó en que “es importante ser bien claros en que la violencia nunca es la forma de de abordar estos problemas. Para mañana estamos convocando a todo el país a nuestra jornada ‘Presentes Contra la Violencia’, buscando formas distintas de abordar los problemas. Pero, ciertamente, la infraestructura es un tema”.

“Es una manifestación más del debilitamiento que ha tenido la educación pública en el contexto municipal, y esto no es solo en los establecimientos emblemáticos. Lamentablemente, es algo que uno ve a nivel nacional”, sentenció.

Fin a la selección

El Ministerio de Educación ya presentó el nuevo sistema que va a sustituir transitoriamente el mecanismo de asignación aleatoria para los establecimientos con sobredemanda, uno de los compromisos que adquirió el Gobierno anteriormente. Este no ha estado exento de críticas, incluso se ha apuntado a que cambia una aleatoriedad por otra.

En primer lugar, sobre la existencia del cuestionado Sistema de Admisión Escolar (SAE), la subsecretaria de Educación explicó que “éramos el único país del mundo, no había otro país que tuviera esta triada que teníamos nosotros que era lucro con recursos públicos, copago y además selección. Entonces, eso tuvo un impacto sobre el sistema educacional en Chile y sobre la sociedad muy fuerte en términos de segregación. El país tomó esta decisión y desde el 2016 se comenzó a implementar este SAE de modo paulatino”.

Sin embargo y a raíz de las críticas al mismo sistema, el Gobierno comprometió un protocolo suscrito a la aprobación del presupuesto del año pasado. “Fueron tres compromisos y los tres los hemos cumplido. El primero fue convocar una mesa, una mesa transversal que permitiera evaluar el SAE y hacer recomendaciones. Esta mesa concluyó que el SAE es un sistema que es eficiente, es transparente, ayuda a la equidad, sin embargo, hay cosas que mejorar para la usabilidad, hay algunos elementos que tienen que ver con cómo se incorporan elementos vinculados con el rendimiento anterior, en particular en establecimientos emblemáticos y ese tipo de cosas son recomendaciones de la mesa”, dijo la autoridad.

Del punto anterior se desprende el ingreso de “una indicación para discutir en un proyecto de ley modificaciones al SAE, a la luz de las recomendaciones. Eso también se incorporó, se está discutiendo. Y el tercer compromiso, es que mientras no se legislara, es decir, mientras el punto dos no terminara y para el proceso del 2026 se iba a eliminar, en el caso que haya que hacer desempate, que valga comentar que ocurre solamente en el 14% de los cursos, en el caso que haya que hacer desempate el mecanismo no iba a tener un mecanismo aleatorio. Y eso es lo que nosotros también cumplimos y la semana pasada presentamos”.

“Yo descarto de plano que el gobierno no había cumplido y puedo dar certeza total de que el Gobierno ha cumplido respecto a estos tres compromisos”, enfatizó la autoridad de educación.

Destacar que la postulación es a través de sistemadeadmisionescolar.cl, en el botón “Regístrate Aquí”. El proceso es entre el 5 de agosto a las 9 de la mañana y el 28 de agosto a las 2 de la tarde. Pueden hacerlo estudiantes que no tienen continuidad en su establecimiento al curso que pasan el próximo año, estudiantes que están llegando al sistema y postulantes voluntarios, que quieren cambiarse, en este último punto la subsecretaria enfatizó: “Recordarle a las familias que postulen solo a establecimientos que realmente quieren más que el establecimiento en que están ahora, porque si quedan en el establecimiento al que postularon, van a perder el cupo en el establecimiento en el que están ahora”.