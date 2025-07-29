Tirador solitario mató a 4 personas en rascacielos de Nueva York y se suicidó

Cinco personas –incluido el atacante– murieron después de que un individuo armado con un rifle M4 ingresara a un rascacielos en Nueva York durante la noche del lunes y comenzara a disparar contra las personas, para luego suicidarse. Entre los fallecidos se contó un agente de policía.

“Perdimos cuatro vidas en otro acto sin sentido de violencia armada, entre ellas la del agente Didarul Islam, miembro del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York“, anunció el alcalde Eric Adams. Las otras víctimas fatales fueron dos hombres y una mujer, además de otra persona que resultó gravemente herida.

Adams expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y subrayó que “este horrible crimen nos recordó lo fácil que es acceder a un arma“. “La violencia armada ha marcado a muchos vecinos y ha destrozado a demasiadas familias en todo el país, y seguiremos luchando para proteger nuestra ciudad“, añadió.

Los hechos comenzaron cuando un hombre, captado por cámaras de vigilancia, salió de un BMW negro aparcado en doble fila cerca de la entrada del 345 de Park Avenue con un rifle M4 en la mano derecha, según relató la comisaria de Policía de Nueva York, Jessica Tisch. El tirador entró en el recibidor y abrió fuego inmediatamente contra el agente Islam, tras lo cual disparó a otra mujer, un hombre y un guardia de seguridad.

Luego, el tirador tomó el ascensor, dejó salir ilesa a otra mujer, y se dirigió a la planta 33, donde se encontraba la empresa inmobiliaria Rudin Management, según detalló la responsable policial. En ese lugar, recorrió los pasillos disparando, hirió a una persona que murió en esa planta, y luego se suicidó disparándose en el pecho.

La comisaria identificó al atacante como Shane Tamura, un hombre de 27 años con domicilio en Las Vegas, en cuyo vehículo la Policía encontró una funda de rifle con balas, un revólver cargado, munición, cargadores, una mochila y medicamentos recetados a Tamura, quien habría recorrido más de 4.000 kilómetros en los últimos dos días.

“Sus motivos aún se están investigando y estamos tratando de comprender por qué eligió este lugar en particular“, explicó Tisch, añadiendo que las autoridades de Las Vegas confirmaron antecedentes documentados de salud mental. También precisó que se trató de un único tirador y que ya no existía una amenaza activa para el público.

Asimismo, Tisch informó que el hombre herido se encontraba en estado crítico pero estable, y que otras cuatro personas resultaron con heridas leves al intentar huir del lugar. Además, recordó que el agente Islam “tenía 36 años, cuatro años en el cuerpo, estaba casado, tenía dos hijos pequeños y su esposa esperaba su tercer hijo“. “Murió como vivió, como un héroe“, afirmó.