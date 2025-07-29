U. de Chile destaca en Juegos Mundiales Universitarios con participación histórica en Alemania

Durante nueve días, representantes de la Universidad de Chile compitieron en los Juegos Mundiales Universitarios Rhine-Ruhr 2025 en disciplinas como atletismo, natación, gimnasia artística, judo, vóleibol playa, entre otras. Las y los deportistas se midieron ante rivales de gran nivel, acumulando experiencias deportivas y personales que marcan un hito en su paso por nuestra casa de estudios.

Se trató de 25 estudiantes y 9 funcionarios y funcionarias de la Casa de Bello, cuya participación reafirma el compromiso de la Universidad de Chile con el deporte universitario como un espacio de formación integral, donde la perseverancia, la disciplina y el trabajo en equipo son tan valiosos como los logros deportivos.

“Fue una experiencia increíble. El nivel de la competencia fue altísimo, pero resultó muy enriquecedor poder medirse con nadadores de tan alto nivel. Berlín también es una ciudad fascinante. Lo pasamos muy bien y creo que fue una vivencia muy gratificante como deportista y como persona”, señaló Fernanda Reyes, nadadora y estudiante de Derecho.

Los Juegos Mundiales Universitarios congregaron a más de 8.500 estudiantes-deportistas de todo el mundo, generando instancias de intercambio cultural y deportivo. Para la delegación nacional, esto significó no solo una oportunidad para competir, sino también para aprender y compartir con sus pares de otros países.

“Teníamos una villa donde podíamos relacionarnos con deportistas de todos los países y participar en diversas actividades. La organización y la magnitud del evento fue impresionante. Me voy gratamente sorprendido, porque lo pasé increíble”, destacó Felipe Pérez, judoca y estudiante de Ingeniería Civil Industrial.

Por su parte, Juan Andrés Soto, técnico de vóleibol playa, comentó: “Fue un mundial de vóleibol playa extraordinario. Todo funcionó de manera impecable. Como representantes de Chile quedamos contentos con lo hecho, aunque esperábamos estar dentro del cuadro principal. Sabemos que debemos seguir trabajando y mejorando, pero fue una oportunidad de crecimiento y estamos felices de haber participado”.

El balance final es positivo, dado que el equipo regresa con la satisfacción de haber representado a Chile en la competencia universitaria más importante del mundo y con la motivación de seguir representando a la U. de Chile a nivel nacional, siendo fuente de inspiración para otras y otros estudiantes y deportistas del país.

Así lo expresó Dylan Padilla, director de Deportes y Actividad Física, quien manifestó que “nuestros estudiantes deportistas demostraron un compromiso ejemplar, no solo en lo competitivo, sino también en su rol como embajadores de Chile y de nuestra Universidad. Este esfuerzo económico por permitir la participación internacional reafirma nuestra visión del deporte y la actividad física como un pilar de la formación integral, que complementa la excelencia académica con experiencias que marcarán el desarrollo personal y profesional de nuestros estudiantes”.

“Es una experiencia transformadora, que potencia su crecimiento personal y deportivo, y los posiciona como referentes dentro de la pirámide de desarrollo que impulsa nuestra Dirección. Su ejemplo inspira a toda la comunidad y fortalece el rol estratégico del deporte y la actividad física en la formación y convivencia universitaria”, concluyó el director.

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