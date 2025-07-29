Unión Europea pacta con Israel ingreso de 160 camiones diarios con ayuda a Gaza

La Unión Europea confirmó que el pacto alcanzado con Israel incluyó el acceso a Gaza de 160 camiones humanitarios al día, además de la distribución de 200.000 litros de combustible diarios, un acuerdo que las autoridades europeas quisieron verificar desde el terreno.

En Bruselas, sede de la UE, reconocieron que la cifra pactada con Israel no fue suficiente, pero se acordó como un punto medio entre el bloqueo total de la Franja y los más de 600 camiones que ingresaban antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. “Teníamos que empezar por algún sitio”, indicaron.

En este sentido, la UE negoció una misión para verificar la situación en el terreno, después de que Israel negara la autorización para ingresar a Gaza a miembros de la Comisión Europea, alegando cuestiones de seguridad.

“La situación siguió siendo bastante grave y el número de personas necesitadas fue muy elevado. Por lo tanto, los socios humanitarios, y solo trabajaremos con los socios que conocemos y en los que confiamos, como el Programa Mundial de Alimentos, Unicef o la Cruz Roja, están listos para entregar ayuda”, indicaron.

Ingresaron menos de 100 camiones en Gaza

En medio del cruce de cifras y de reproches israelíes a organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos, la UE insistió en que Israel no cumplió todos los parámetros del acuerdo y que el nivel de acceso humanitario siguió por debajo de lo pactado. Según cálculos del Ejecutivo europeo, ese lunes entraron 86 camiones a la Franja, aunque reconocieron que resultó difícil evaluar la situación de forma independiente, por lo que reclamaron acceso al terreno.

Este martes, Israel aseguró que la cifra subió a 200, según fuentes comunitarias sobre el reparto de ayuda que se realiza durante las pausas humanitarias. “Hubo avances, pero siguen siendo limitados. Y lo que necesitamos ver es una tendencia a que las cosas realmente mejoren sobre el terreno“, resumieron.

El bloque europeo también mantuvo contacto con agencias internacionales en Gaza para comprobar si Israel cumplió otros aspectos del acuerdo, como el ingreso de combustible diario y la mejora estructural del enclave, especialmente en el restablecimiento de agua y electricidad, clave para el funcionamiento de la planta desalinizadora del sur de Gaza.

Ese lunes, la Comisión Europea dio un paso adelante al proponer la suspensión parcial de la participación israelí en el programa Horizon de ciencia e investigación, como represalia por el deterioro de la crisis humanitaria en Gaza. La propuesta debe ser refrendada por una mayoría cualificada de los Estados miembros de la UE, que mantuvieron una primera reunión este martes a nivel de embajadores.

De concretarse, sería la primera represalia oficial de la UE contra Israel por su ofensiva en Gaza, ya que, según análisis del propio bloque, esta contraviene los principios del Acuerdo de Asociación entre ambas partes. En todo caso, se trata de una medida parcial que vetaría la participación de empresas israelíes en concursos europeos, pero no cortaría toda la cooperación científica con Tel Aviv.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel tachó de “errónea, lamentable e injustificada” la recomendación de la Comisión Europea, asegurando que “cualquier decisión de este tipo solo sirve para fortalecer a Hamás“.