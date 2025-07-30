Agrupaciones de DD.HH. presentan recurso contra Kaiser por "incitar" a un nuevo golpe: "No lo normalizaremos"

Este miércoles la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y el Comando Unitario de Ex Presos Políticos (UNExPP) llegaron al Palacio de los Tribunales para presentar un recurso de protección contra el diputado y actual candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

Lo anterior, por considerar que sus declaraciones en “De frente con Tomás Mosciatti” -programa conducido por el director de Radio Bío Bío- “reivindican la dictadura civil-militar chilena y las violaciones a los derechos humanos”.

En dicha instancia, Kaiser afirmó que “sin duda” y “absolutamente” respaldaría un nuevo golpe de Estado en nuestro país, “con todas las consecuencias”. Además, aseguró que, en un conflicto de escala civil, “evidentemente que iban a haber muertos y violaciones de derechos humanos”.

Con esto, el objetivo de las agrupaciones de DD.HH., representadas por el abogado militante del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, es que el Poder Judicial, a través del conocimiento de este recurso, emplace a Kaiser a reconocer que sus palabras son “desacertadas” y que “no corresponden a un Estado de Derecho”.

“A nadie se le puede aceptar estar mancillando el honor de familiares y víctimas de la dictadura”, afirmó Gutiérrez. “Está empleando la tribuna que se le da como candidato nada menos que a la presidencia del país para incitar a un nuevo golpe de Estado. Y como él dice, con todas las consecuencias, que significan que hasta el día de hoy sigamos buscando detenidos desaparecidos y que haya víctimas de estrés postraumático producto de la tortura”.

Sobre las diversas afirmaciones del actual candidato, Gutiérrez enfatizó en que “no podemos soslayar lo que él está señalando. No es un ejercicio del derecho a opinar, sino que descaradamente está incitando a la violencia. Y nosotros, como agrupaciones de detenidos desaparecidos, de torturados, de víctimas de agresión política, no aceptaremos que un sujeto esté incitando a un nuevo golpe de Estado en Chile con todas las consecuencias que trae consigo”.

“Las personas no desaparecieron, no fueron torturadas y no fueron ejecutadas por supuestamente ser parte de un ejército que se estaba formando en tiempos de la Unidad Popular. Todo lo que dice Kaiser es falso, es una mentira, un engaño. Y creo que la incitación a la violencia debe ser contenida”, sumó el abogado.

Palabras que fueron compartidas por la presidenta de la AFDD, Gaby Rivera: “El repudio público lo debe hacer la sociedad completa, no solo los familiares. Un diputado de la República, un personaje que quiere ser presidente del país, no puede incitar a la violencia diciendo que en Chile esto está normalizado. No lo vamos a normalizar nunca. Nosotros seguimos buscando a nuestros familiares y vamos a continuar buscándolos”.

“Nuestra lucha y compromiso con los familiares y con los detenidos desaparecidos, que aún no los encontramos, va a ser por y para siempre. Ese es el rol que vamos a seguir cumpliendo, esta y las tantas agrupaciones que hemos estado construyendo a través de estos años, desde el mismo momento del 11 de septiembre y por lo que significó la dictadura civil-militar en Chile”, reflexionó la dirigente.

En tanto, el representante del UNExPP, Miguel Retamal, indicó que “no podíamos quedarnos impávidos ante la ofensa y la mancillación que se hizo a miles y miles de presos y presas políticos. Por lo tanto, estamos aquí cumpliendo un deber ciudadano, de no relativizar ni quedarnos tranquilos ante una ofensa de esta gravedad”.

Siguiendo esa misma línea, Gutiérrez agregó que “no podemos aceptar que se relativicen estos hechos, tanto en relación a los detenidos desaparecidos como con los ejecutados políticos ni las víctimas de la tortura. No podemos aceptarlo. Toda esta incitación a la violencia debe ser repudiada con fuerza y de manera categórica por la sociedad. Y, lamentablemente, ese repudio no lo vemos”.

“Sentimos que, efectivamente, cuando alguien como Kaiser dice que está disponible a apoyar un nuevo golpe de Estado en Chile con todas las consecuencias del caso y no sale todo el mundo a repudiarlo, al final del día lo que estamos viendo es que él se siente amparado y justificado al decir las barbaridades y horrores que está diciendo. Y para nosotros eso es inaceptable. No se pueden relativizar de ninguna forma las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil-militar encabezada por Pinochet”, cerró el abogado.

Cabe recordar que las cifras del Plan Nacional de Búsqueda contabilizan mil 469 detenidos desaparecidos durante los años de la dictadura civil militar chilena. De ellos, sólo 307 han sido encontrados. Cálculos que no consideran el número de presas y presos políticos, ni de los ejecutados cuyos cuerpos no fueron ocultados.