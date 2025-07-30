Alerta de tsunami: un millón y medio de personas podrían ser evacuadas

A raíz del terremoto de magnitud 8,8 registrado en la península de Kamchatka, Rusia, se mantiene en nuestro país la alerta de tsunami en todo el borde costero y con ello, la eventual evacuación de un millón y medio de personas.

Tras una nueva reunión de coordinación en la sede del Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred), la directora del organismo, Alicia Cebrián y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dieron a conocer los detalles de las primeras evacuaciones en la Isla de Pascua que, aseguraron, se han desarrollado con normalidad.

El primer tren de olas debería llegar a dicha zona a las 11:25 hora continental (09:25 hora insular), mientras que en Chile continental, las primeras olas llegarán a Arica a las 14:51.

En ese contexto, se espera que tres horas antes, a las 11:50, se emita la alerta de evacuación a través de mensajería SAE, para que las personas de esa región se dirijan a las zonas de seguridad, a 30 metros del mar.

Las autoridades recalcaron que en todas las regiones la evacuación se inicia con la mensajería SAE y se desactiva a través del mismo medio. “Mientras no llegue el mensaje SAE de cancelación de la evacuación las personas deben permanecer en la zona segura”, dijo la directora del Senapred, Alicia Cebrián.

Por su parte, el ministro Elizalde advirtió que el sistema frontal, que estaba previamente pronosticado, podría afectar la amplitud del tsunami. “El clima, el mal tiempo, las marejadas y las características de las bahías podrían generar un aumento respecto de la amplitud de las olas”, explicó.

Además, requerida sobre la magnitud de la evacuación, la directora del Senapred indicó se trataría de una similar a la que se realizó en 2011, tras un terremoto en Japón.

“La diferencia es que en ese entonces no teníamos este sistema que nos permitía segmentar el país por región y poder estimar el arribo de las olas de manera diferenciada. Por lo tanto, significó evacuar a todo el borde costero al mismo tiempo y por un período de horas importantes. En términos de población, probablemente este proceso sea un poco más numeroso”, añadió.

Cabe señalar que el horario en que se espera la llegada de las olas en el resto del país es el siguiente: Iquique (14:55), Antofagasta (15:09), Chañaral (15:21), Coquimbo (15:34), Valparaíso (15:50), San Antonio (15:56), Constitución (16:30), Talcahuano (16:11), Coliumo (16:22), Bahía Mansa (16:33), Corral (16:38), Ancud (17:01), Puerto Montt (17:56), Base O’Higgins (18:38) y Puerto Williams (21:46).