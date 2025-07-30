"Buena noticia para Chile": cobre refinado queda excluido del arancel del 50% de Trump

La medida anunciada por Donald Trump, que impone un arancel del 50% a ciertos productos de cobre, finalmente no afectará al metal rojo refinado, principal exportación de Chile hacia Estados Unidos en forma de cátodos. Aunque inicialmente se especuló con su inclusión, Bloomberg confirmó que la disposición, ya firmada por el exmandatario, solo gravará productos de cobre “semi terminados“.

Según datos del Banco Central, durante 2024 las exportaciones chilenas a EE.UU. sumaron US$15 mil 615 millones, de los cuales US$5 mil 860 millones correspondieron a cobre refinado. Solo en el primer semestre, los envíos de este producto ya alcanzaban los US$4 mil 189 millones, reflejando un aumento en la demanda por parte de compradores estadounidenses, posiblemente anticipándose a medidas restrictivas como la de Trump.

Tras el anuncio, los precios del cobre en el COMEX de Nueva York sufrieron una fuerte caída, depreciándose un 19,83% hasta los US$4,50 por libra al cierre de esta edición. Este retroceso contrasta con el alza registrada en meses anteriores, impulsada por la creciente demanda.

En un comunicado publicado en la página web de la Casa Blanca, se justificó la medida argumentando que la dependencia de cobre importado “es una vulnerabilidad a la seguridad nacional que podría ser explotada por países extranjeros, debilitando la resiliencia industrial de los Estados Unidos, exponiendo a la gente estadounidense a disrupciones en la cadena de suministros, inestabilidad económica y vulnerabilidades estratégicas, poniendo en peligro la industria de defensa”.

Tras evaluaciones de la Secretaría de Comercio, Trump decidió aplicar el arancel del 50% “a todas las importaciones de productos semiacabados y derivados de cobre de alta intensidad”, vigente desde el 1 de agosto hasta nuevo aviso. Las autoridades estadounidenses continuarán monitoreando las importaciones de cobre y sus derivados.

En Chile, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, valoró positivamente la exclusión del cobre refinado, afirmando que “una primera lectura permite concluir que no se aplicarán tarifas a los cátodos de cobre, lo que permite que sigamos como país abasteciendo ese mercado”. Además, destacó: “Es una buena noticia para Chile, para Codelco y para nuestros clientes en EE.UU.”.

En el mercado bursátil, la decisión impactó negativamente a algunas empresas del sector. Las acciones de Freeport-McMoRan cayeron casi un 10%, mientras que BHP registró un retroceso del 0,49%.