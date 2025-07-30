“Diablas” y “Diablos” a semifinales en la Copa Panamericana: Chile sueña con el Mundial de hockey césped

Chile sigue encendido en la Copa Panamericana de hockey césped 2025, con sus dos selecciones adultas, “Diablas” y “Diablos”, clasificadas a semifinales y con la ilusión intacta de llegar al próximo Mundial de hockey césped.

Las “Diablas” van por el golpe ante Argentina

El equipo femenino, dirigido por Sergio “Cachito” Vigil, cerró la fase de grupos como segundo del Grupo B con 6 puntos, tras imponerse a México (1-0) y Trinidad y Tobago (5-0 por default), cayendo ante Estados Unidos (5-2).

Ahora, las “Diablas” enfrentarán a Argentina, actuales campeonas y ya clasificadas al Mundial, en la semifinal del viernes a las 11:00 horas. El otro cruce será entre Estados Unidos y Uruguay.

En este escenario, si Argentina gana el torneo, el segundo lugar obtendrá el boleto directo al Mundial, mientras que del tercero al quinto irán al repechaje internacional. Por eso, Chile aún tiene opciones concretas de llegar a la cita planetaria, incluso sin coronarse campeón.

“Diablos” invictos y con hambre de título

Por su parte, la selección masculina dirigida por Emiliano Monteleone tuvo una fase de grupos impecable: ganó el Grupo B con campaña perfecta, goleando a México (7-0), superando a Canadá (2-0) y venciendo a Trinidad y Tobago (5-0 por default).

Los “Diablos” enfrentarán en semifinales a Estados Unidos este viernes a las 17:00 horas. El otro cruce lo disputarán Canadá y Argentina. El campeón accederá directamente al Mundial, mientras que los equipos entre el segundo y el quinto puesto disputarán el Premundial.

¿Qué se juegan las selecciones chilenas?

Ambas escuadras están a dos partidos de conseguir la clasificación directa al Mundial, o al menos asegurar un cupo en los torneos de repechaje. El desempeño en Montevideo ya es histórico, pero los equipos van por más.

Con sólidos planteamientos y alto rendimiento, tanto “Diablas” como “Diablos” mantienen viva la esperanza de representar a Chile en la máxima cita del hockey internacional. Todo se definirá este fin de semana en Uruguay.