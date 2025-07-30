Disputa Matthei-Republicanos: Ximena Ossandón (RN) llama al diálogo y emplaza a Kast a "dejar de hablar a través de voceros"

La diputada y coordinadora del comité político de Evelyn Matthei, Ximena Ossandón (RN), cuestionó la iniciativa de senadores de su coalición de presentar una acción legal contra los ataques digitales a la abandera de Chile Vamos. Además, emplazó a José Antonio Kast a una conversación directa: “Necesitamos acuerdos transversales, no voceros”.

La denuncia “contra quienes resulten responsables” que anunció a inicios de semana Evelyn Matthei y que materializarían senadores de Renovación Nacional, no generó consenso en la derecha. Por contraparte, ven con malos ojos que la campaña pueda entrar en una arena judicial.

Un grupo de parlamentarios encabezados por el senador Francisco Chahuán señalaron que presentarían una denuncia por campaña de desinformación hacia la candidata de Chile Vamos, amparados en una eventual incidencia del Partido Republicano a una infracción a la ley 21.459 que regula la alteración de un dato informático. Esto, basado en la suscripción reciente de Chile al Convenio de Budapest, tratado internacional que busca combatir los delitos informáticos y que es aplicable en nuestro país desde febrero.

Sin embargo, la acción judicial fue perdiendo piso al interior de la coalición opositora. Tras idas y vueltas, los parlamentarios de Renovación Nacional desistieron de presentar el texto de 11 páginas donde denunciaban una “campaña asquerosa” contra la carta a La Moneda de Chile Vamos.

La diputada Ximena Ossandón (RN) trasparentó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile su posición sobre la materia: “No es bueno entrar en una arena judicial, por eso hay que agotar todas las instancias de poder llegar a acuerdos”.

“Hay que hacer una reunión, lo que sea, para llegar a un acuerdo sobre esta materia y de alguna forma tratar de controlar aquellas redes. Esto es un tema delicado, y no es bueno cuando la política se termina judicializando”, expresó la parlamentaria que forma parte del comité político de Evelyn Matthei.

Para Ossandón, el diálogo político para salir de este entuerto es “lo ideal siempre, lo peor es la judicialización”. “Pero para tener diálogos tiene que haber al menos dos actores. En ese caso estamos buscando justamente el diálogo con José Antonio Kast, en primera persona, no a través de terceros”, aclaró.

No obstante, aún cuando considera que la disputa debe resolverse con diálogo político y no con acciones judiciales, apuntó al trasfondo del asunto sobre los ataques hacia Matthei en redes sociales: “Lo que está haciendo Evelyn Matthei en el fondo es decir ‘mira, esto no puede seguir’ porque estamos enfrentando una nueva forma de hacer campaña a través de las redes sociales, los medios digitales, con la inteligencia artificial. Esto si no lo paramos ahora, el día de mañana puede tener consecuencias que no van a ser solo bajar una candidatura”.

“En política existen estas formas, que son videos burlones, a veces son hasta groseros, que a veces son ofensivos, pero lo importante es que tengan nombre y apellido de quien los hace. Por ejemplo, la UDI sacó un video que a mi en general no me pareció, es una decisión de ellos, pero decía UDI (…) al menos se están haciendo cargo de quién lo está haciendo”, expresó la parlamentaria.

“Creo interpretar, a parte al menos del comité político, pero estoy dando una mirada que es desde el sentido común. No creo que exista mucha gente que esté en desacuerdo con lo que estoy diciendo, porque hay que poner los puntos, hay que ser firmes con esta materia, y pensar que esto es un instrumento que se puede mal usar para muchas otras cosas”, complementó la legisladora.

Es en esta materia que emplazó directamente al Partido Republicano y a su candidato a manifestarse por la situación: “La idea es que José Antonio Kast no siga hablando a través de voceros, sino que hagamos un acuerdo general, que sea tremendamente transversal, donde nos hagamos cargo de esas cuentas que se dedican, curiosamente, organizadamente a atacar solo a ciertas personas”.

Consultada sobre si considera contraproducente que Matthei siga por este camino judicial, Ossandón sostuvo tajante que: “Yo espero que ese camino termine esta semana y que queden las cosas claras”.

En tanto, analizó el pie en que quedan las negociaciones con el Partido Republicano en materia parlamentaria. “Nosotros estamos negociando a varias bandas. Estamos terminando las negociaciones con Demócratas, porque nadie podrá decir que desde Chile Vamos no hemos tratado de hacer el conglomerado más amplio posible. Nuestra invitación siempre fue desde Amarillos hasta Republicanos. Hoy día estamos trabajando con Amarillos no en el pacto de lista única sino que en los ejes programáticos”, detalló Ossandón.

“Siempre hemos invitado a Republicanos. Primero que todo a una primaria que no quisieron y en abril nos cerraron la puerta para una lista unitaria. Recordar que ellos hicieron un conglomerado con el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, y nosotros, a pesar de eso, hemos insistido en tener listas únicas. Pero esta semana nos encontramos con que la secretaria general nos dice que no hay posibilidades de eso”, lamentó acerca de las conversaciones con la tienda del candidato José Antonio Kast.