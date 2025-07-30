"Este problema es nacional": thriller teatral cuestiona la normalización del miedo en Chile

Entre el 31 de julio y el 9 de agosto se presentará en la Sala Agustín Siré del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (DETUCH) la obra “Este problema es nacional”, escrita y dirigida por Carlo Urra López. El montaje, de la compañía La Hipócrita, propone una mirada crítica sobre cómo el miedo y la violencia se han normalizado en la vida cotidiana a través de los medios de comunicación.

La obra, ambientada en un futuro inquietantemente cercano, utiliza recursos del thriller y el lenguaje audiovisual de las series de suspenso para construir una experiencia teatral inmersiva. En ella, se plantea la pregunta: ¿qué ocurre cuando la muerte ajena se transforma en un titular más? A través de una narrativa de tensión realista, la obra busca interpelar al espectador sobre la creciente indiferencia social frente a la violencia, especialmente aquella mediatizada por los noticieros.

El elenco está integrado por Catalina Stuardo, Catalina Herrera, Catalina Rozas, Álvaro Ferrada y Simón Pascal. La propuesta escénica incluye un paisaje sonoro en vivo, creado por Patricio Piña, y vestuarios diseñados por Jota Gallardo.

Las funciones se realizarán a las 19:00 horas en la Sala Agustín Siré, ubicada en Morandé 750, Santiago. Las entradas están disponibles a través de la plataforma TicketPlus.