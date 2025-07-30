Fiscalía alista acusación contra Jadue: lo inhabilitaría para el Congreso

La Fiscalía Centro Norte desistió de ampliar el plazo de investigación en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por una serie de delitos de corrupción ligados a su rol en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), por lo que la acusación es inminente.

Según informó La Tercera, aunque inicialmente se había programado la audiencia de aumento de plazo para la investigación -que se ha extendido por más de cuatro años- para el próximo 28 de agosto a las 12 horas, la fiscal adjunta (s) Bernardita Luebert pidió al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago dejar sin efecto la convocatoria.

“Vengo en desistirme de la solicitud de audiencia de aumento de plazo de investigación realizada, en consideración a que el Ministerio Público contará con todos los informes pendientes”, indicó la persecutora en un escrito ingresado el 24 de julio.

El lunes 28 de julios la jueza Paula Brito aceptó la presentación, anuló la cita y notificó a las partes de la resolución, por lo que ahora vendría el cierre de la indagatoria, la presentación de la acusación y pie para el comienzo del juicio oral.

En la audiencia de cautelares, realizada el 16 de junio, la fiscal que lidera la investigación, Giovanna Herrera, aseguró que la acusación ya estaba en construcción, declaración que fue desestimada por la defensa de Daniel Jadue aduciendo que aquello sería prácticamente imposible debido a la gran cantidad de diligencias que estaban pendientes.

La proximidad de la acusación cambia completamente el escenario, pues ésta truncaría los planes del exjefe comunal de formalizar su candidatura al Congreso, ya que quedaría inhabilitado.

Por lo mismo, no pocos se aventuran en sostener en que el cambio de la defensa, de abogados privados (Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda) a Defensoría Penal Pública sería una estrategia para solicitar nuevas diligencias y, otra vez, solicitar aumento de plazo.

Más allá de las alegaciones que pudieran hacer los imputados en la causa, y que acusan persecución política, para la parte querellante es claro que no hay cabos sueltos ni aspectos que seguir aclarando.

“Esta parte entiende que ya están agotadas todas las diligencias, que afortunadamente, después de un extenso procedimiento de investigación se han logrado acreditar no sólo la comisión de los delitos, sino que también la participación activa, como autor intelectual y material de la defraudación, del señor Jadue”, manifestó Eduardo Lagos, representante de Best Quality (empresa que demandó al exalcalde).

Agregó, en el mismo sentido, que esperan que “la Fiscalía pueda cumplir su compromiso de acusar y poder llevar a juicio oral a este sujeto que claramente ha cometido delitos en contra de nuestros representados”. “Esperamos que sea condenado y que, por cierto, se pueda reparar de alguna forma el daño que ha causado”, complementó.