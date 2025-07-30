Gaza: aumenta la presión internacional ante un Israel que no parece tener intensiones de ceder

La catástrofe humanitaria que se vive en la Franja de Gaza ha dejado de ser una emergencia para transformarse en una tragedia prolongada, una que amenaza la vida de los más de 2 millones de palestinos atrapados en un enclave sitiado, bombardeado y hambriento.

Aunque en los últimos días algunos camiones y aviones han logrado repartir ayuda humanitaria, la verdad es que lo que se entrega son apenas migajas para una población al borde de la inanición. Lo más doloroso: ya no hay ayuda que pueda borrar las marcas no solo psicológicas, sino físicas, que el hambre, las bombas y el desplazamiento han dejado en cientos de miles de personas.

Parte de la comunidad internacional ha comenzado a reaccionar

Frente a este panorama, las presiones sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu se intensifican en busca de un alto al fuego y del establecimiento de corredores seguros de ayuda humanitaria, idealmente administrados por organismos internacionales como la ONU. Sin embargo, Israel se ha negado rotundamente a aceptar estas condiciones.

En este escenario, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, advirtió que su país reconocerá oficialmente al Estado de Palestina si el gobierno israelí no toma medidas sustanciales para poner fin a la violencia en Gaza. El anuncio se haría durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, en el que está condicionado a que Israel acuerde un alto al fuego y reavive la solución de dos Estados.

Starmer también reiteró sus exigencias a Hamás: liberar a los rehenes, desmilitarizarse y renunciar a cualquier papel en el futuro gobierno de Gaza. Para el Reino Unido, permitir el ingreso sin trabas de ayuda humanitaria, detener las anexiones en Cisjordania y comprometerse con la paz son pasos esenciales hacia una solución duradera.

El gesto británico llega después de que Francia, bajo el liderazgo de Emmanuel Macron, anunciara una decisión similar. España, Irlanda y Noruega ya habían dado este paso en 2024. Hoy, son 140 países los que reconocen al Estado palestino.

Pero del otro lado, la reacción en Israel ha sido feroz. Netanyahu acusó a Londres y París de recompensar el terrorismo de Hamás. El primer ministro israelí advirtió que un “estado yihadista en la frontera con Israel hoy será una amenaza para Reino Unido mañana”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que su país “no está en ese bando” y aseguró que el reconocimiento solo fortalece a los extremistas: “En esencia, (Starmer y Macron) dicen lo mismo, y eso está bien, pero, como saben, eso no significa que tenga que estar de acuerdo”.

Aun así, el mandatario norteamericano reconoció que Israel tiene responsabilidad en limitar la entrada de ayuda. El magnate republicano también negó la afirmación que hizo el fin de semana Netanyahu, sobre que “no hay hambruna en Gaza”.

“Hay situaciones reales de hambruna”, dijo Trump. “Lo veo, y no se puede fingir. Así que vamos a involucrarnos aún más”. Además, anunció la instalación de nuevos centros de distribución de alimentos junto a “otras naciones amigas”, sin detallar aún quienes serian.

Dentro de Israel, la ultraderecha ha redoblado su retórica. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, llegó a decir en televisión que “lo único que debería entrar en Gaza son misiles”. “Ya basta. Se acabó. Sin negociaciones, sin esperanza. A por todas, con la máxima intensidad. Empieza ya. Encierrenlos. Guerra hasta el final“, afirmó el ultraderechista. Ya en el pasado había afirmado que apoyaba matar de hambre a Hamás. Hoy, representa una voz creciente que empuja a una guerra total, sin espacio para negociaciones.

En esa misma línea, el presidente de la Knesset, el parlamento israelí, Amir Ohana, señaló que: “Si quieren un Estado palestino, constrúyanlo en Londres o París”.

La conferencia de los dos Estados

A nivel diplomático, esta semana se celebró una conferencia internacional en Nueva York coorganizada por Francia y Arabia Saudita. Participaron más de 120 delegaciones, entre ellas la de Chile, encabezada por el canciller Alberto van Klaveren. En la conferencia se denunció la negativa del gobierno israelí a aceptar una solución de dos Estados como un error moral y estratégico. Allí se firmó un documento llamado, “El llamado de Nueva York”, que pide un alto al fuego, la entrada libre de ayuda, la desmilitarización de Hamás y la normalización regional con Israel, siempre que se reconozca un Estado palestino.

Incluso el Vaticano, a través del cardenal Parolin, respaldó este enfoque, afirmando que la solución de dos Estados no es prematura, sino urgente, a modo de respuesta a los dichos de la presidente del Concejo de Ministros de Italia, Georgia Meloni, quien había calificado el anuncio francés de “prematuro”. Sin embargo, países como Australia y varios estados asiáticos, así como europeos se mostraron reacios a sumarse a una declaración conjunta tan rápidamente.

Mientras la diplomacia avanza a paso lento, en Gaza las bombas siguen cayendo

Este miércoles, soló en lo que va de día, al menos 46 palestinos murieron por ataques israelíes. Más de 30 de ellos esperaban camiones con alimentos. En Khan Younis, en Jabalia y en Gaza norte, los testimonios se repiten: multitudes desesperadas por comida que terminan siendo blanco de disparos.

Desde el 7 de octubre de 2023, más de 60 mil palestinos han sido asesinados. Y si el fuego no los alcanza, lo hace el hambre. A pesar del anuncio de pausas humanitarias por parte de Israel, la distribución de alimentos sigue siendo caótica. Se han reportado robos de ayuda, mercados negros y especulación con precios. Un kilo de tomates puede costar 100 shekels, casi 30 mil pesos chilenos. La harina y el azúcar se vende por gramos. La desesperación es tal que muchas familias deben elegir entre robar o morir de hambre.

Organismos como la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) y el Programa Mundial de Alimentos denuncian que solo ingresa una fracción de lo necesario: se estima que se requieren entre 500 y 600 camiones al día, pero apenas pasan poco más de 100, y no siempre completos.

La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria, una referencia clave de la ONU, advierte que el riesgo de hambruna en Gaza es inminente. Ya hay más de 20 mil niños hospitalizados por desnutrición grave y ya van al menos 150 muertes por inanición.

Pero este desastre no se limita a lo físico. Los efectos de la desnutrición severa en la infancia son irreversibles. Daña el desarrollo cerebral, el sistema inmunológico, y deja secuelas para toda la vida. Además, los cambios epigenéticos provocados por la inanición podrían afectar incluso a las generaciones futuras. La hambruna es una herida que se hereda.

A esto se suma la destrucción del sistema de salud y saneamiento en Gaza, que vuelve casi imposible la recuperación incluso si llegara más ayuda. Lo que estamos viendo es un colapso total.

Y mientras Gaza se desangra, en Cisjordania la muerte de 2 activistas enluta a la comunidad y al mundo del cine. Este martes, dos activistas palestinos fueron asesinados en Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania, por colonos israelíes armados que atacaron comunidades rurales. Uno de ellos fue Odeh Hadalin, educador, líder comunitario y colaborador fundamental del documental “No Other Land”, premiado con el Oscar a inicios de este año. Su asesinato ha sido denunciado como un crimen político y un reflejo brutal del avance de los colonos.

De hecho, el parlamento israelí aprobó recientemente un conjunto de leyes que, en la práctica, equivalen a la anexión informal de Cisjordania. Una estrategia liderada por el ministro Bezalel Smotrich, que busca impedir cualquier solución política futura.

Y no solo Cisjordania está en la mira. Medios israelíes filtraron que el gabinete de seguridad estudia un plan para anexar parte de la Franja de Gaza, consolidando así un control absoluto sobre los territorios palestinos.

Frente a esta realidad, un grupo de intelectuales israelíes firmó una carta pública pidiendo sanciones drásticas contra su propio gobierno. Denuncian que Israel está matando de hambre a Gaza y contemplando la expulsión forzosa de millones. Piden a la comunidad internacional que actúe ya.

Porque, como lo ha advertido la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, cuando se declara formalmente una hambruna, es porque ya es demasiado tarde. Y en Gaza, hace tiempo que lo es.