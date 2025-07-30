Gobiernos de Chile y EE.UU. amplían cooperación en seguridad: incluirán a Gendarmería en programa de intercambio de datos

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, encabezaron una reunión para abordar materias sobre seguridad fronteriza, migración y repatriación de ciudadanos deportados.

Uno de los principales anuncios fue la firma de una carta de intención para avanzar en el programa BITMAP (Biometric Identification Transnational Migration Alert Program), que permitirá el uso compartido de datos biométricos para identificar personas involucradas en crímenes transnacionales.

“Estamos firmando un memorándum de entendimiento que nos ayudará a seguir el proceso a través del cual expresamos el deseo mutuo de seguir con nuestra alianza. Un día lo firmaremos de manera completa y este arreglo servirá como un puente para ayudar a Estados Unidos y a Chile para solucionar los problemas criminales, para traerlos a la justicia”, detalló la autoridad estadounidense.

Asimismo, Noem valoró el compromiso de Chile con el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver) y alertó sobre redes de crimen organizado que cruzan la región.

El programa BITMAP, que actualmente opera en fase piloto con Carabineros y la Policía de Investigaciones, se extenderá hasta 2026 e incorporará a Gendarmería de Chile.

En ese contexto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero destacó que “el levantamiento de datos biométricos, especialmente respecto de aquellas personas de las cuales desconocemos sus identidades, resulta clave para la persecución contra el crimen”.

“Es un interés común tanto de Estados Unidos como de nuestro país avanzar en ese sentido y por eso la suscripción del acuerdo complementario del trabajo que hemos estado desarrollando es tan relevante y es tan importante también que lo hubiésemos extendido al ámbito penitenciario”, afirmó.

El secretario de Estado mencionó que existen tres pilares en esta alianza. La evaluación conjunta de la frontera realizada con Homeland Security en 2023, la cooperación policial con el FBI y el grupo regional coordinado por Colombia, y el intercambio de datos con Estados Unidos sobre organizaciones criminales complejas.

“Chile sostiene con Estados Unidos una relación intensa en materia de cooperación en ámbitos asociados a la seguridad”, enfatizó Cordero.

Sobre la misma, afirmó que la seguridad fronteriza no solo garantiza protección interna, sino que también refuerza las relaciones con países vecinos. “La cantidad de información que el Estado de Chile dispone y que ha compartido con sus pares para la investigación de organizaciones criminales resulta clave”, declaró.

Al finalizar su visita, la secretaria Noem saludó a los participantes de un programa de capacitación que está ofreciendo en Santiago la Administración de Seguridad del Transporte de EE. UU. (TSA) a personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En los próximos días se reunirá con autoridades en Argentina y Ecuador como parte de su gira por Sudamérica.