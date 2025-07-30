Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE: "La educación pública debe transformarse en un referente”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE), Juan Pablo Valenzuela, se refirió al debate actual sobre la educación en el país, que ha estado marcado por la situación de los liceos emblemáticos y la calidad de la educación pública.

Respecto a cuáles deberían ser los énfasis en la discusión el profesor aseguró que: “No existen varitas mágicas o una bala de plata, de verdad deben ser convenidas entre las comunidades, entre los distintos actores las prioridades y las acciones, de tal forma que sean consensuadas y de largo aliento”.

Sumado a lo anterior agregó como pisos mínimos que es crucial “trabajar con más fuerza por tener equipos directivos muy comprometidos de altos estándares de calidad y también profesores, profesoras, educadoras que fueran un referente y de alta efectividad para los aprendizajes, tanto del punto de vista disciplinarios como de habilidades socioemocionales que tenemos de por medio. Y un tercer punto, que claramente trabajemos todos juntos por un una educación pública que sea un referente para Chile”.

“Chile tiene una educación mixta, va a seguir teniéndola con alta participación privada, pero la educación pública hoy día son esta apuesta de los Servicios Locales de Educación Pública deben transformarse en un referente”, dijo el doctor en Economía.

“Este es un proyecto (los SLEPs) en el que hay algunos derroteros que sí son compartidos. Puede que no compartamos los énfasis o algunas metodologías, cuánto de mercado, cuánto de regulación de mercado, cuánto de educación pública o cuánto de educación privada. Pero yo te diría que cuando uno escucha, cuando conversa, cuando va a las comisiones de educación, hay mucha más convergencia de lo que aparece de repente en los diarios o de una opinión destemplada o alguna candidatura que habla, por ejemplo, de que se va a acabar la lotería (tómbola)”, afirmó el experto.

Al Sistema de Admisión Escolar se le suele llamar “tómbola”, el experto lo ejemplificó como “lotería” y dijo que llamarlo así “es de verdad una ignorancia porque no es una lotería lo que tenemos, pero comunicacionalmente engancha mucho y cuando se le dice, por ejemplo, ‘para que las familias tengan el derecho a elegir’ y de verdad lo que hizo el SAE es darle ese protagonismo a las familias, que cada familia puede escoger mucho más y deberíamos tener tiene esa esa convicción, ¿cómo avanzamos para que de verdad levantemos todavía las restricciones que tiene?”.

“Todavía tengamos un alto porcentaje de colegios con financiamiento compartido, que obviamente imposibilita que todas las familias puedan escoger esos buenos colegios”, alertó.

En cuanto a la situación particular de los liceos emblemáticos, el experto aseguró que: “Cuando tú comienzas a recorrer la historia de esos colegios desde el movimiento de los pingüinos el 2006 hacia los años siguientes, lo que comenzó a suceder en varios de ellos, más rápido en los de Santiago que los de provincia, es que paulatinamente hubo distintos fenómenos, pero especialmente vinculado a la pérdida de clases y a grados crecientes de violencia en esos establecimientos. Esas referencias, esas prácticas sistemáticas que fueron imposibles de contener, de controlar, muchas veces pensando que eran transitorias, fueron minando sistemáticamente y en forma muy profunda la imagen y la percepción que tenían las familias y los estudiantes interesados en esos colegios”.

“Piensa tú que el Instituto Nacional tenía 600 cupos anuales y postulaban alrededor de 5 mil estudiantes, que tenían que tener muy buenas notas en sus colegios donde estaban hasta sexto básico y una conducta intachable, además tenían un una conjunto de pruebas de selección y entonces era el descreme del descreme, o sea, había una demanda enorme. Bueno, resultó que paulatinamente dejaron de postular eso de estudiantes”, agregó.

En esa misma línea, aclaró que la implementación de Ley de Inclusión es posterior a este fenómeno. “Decir, ‘mira, estos liceos emblemáticos fueron deteriorados debido a la Ley de Inclusión’, es un error. Es decir, el deterioro sucede antes y por otras causas”, aseguró.

Baja en la segregación escolar

Un estudio del CIAE arrojó que la segregación de las escuelas subvencionadas por el Estado bajó un 35% entre 2015 y 2024 en el periodo de vigencia de políticas públicas como la Ley de Inclusión y la Ley de Subvención Escolar Preferencial.

El experto afirmó que las cifras “dan cuenta que las políticas públicas sí tienen efectos“. “Son una evidencia muy poderosa, del punto de vista que muchas veces todos los que trabajamos en educación (…) tenemos una cierta frustración de que las cosas que hacemos que están bien intencionadas, que tienen objetivos compartidos por distintos problemas, de implementación, de cobertura, errores de diseño o una externalidad que no anticipamos, más bien no avanzan o no logran los objetivos que teníamos de por mes. Bueno, en este caso la noticia halagüeña es que sí genera resultados y reduce, atenúa paulatinamente, de forma gradual esa segregación”.

“Lo que también nos está diciendo este resultado es que si a la sociedad chilena le importa tener una un sistema educativo y por ende en el futuro una sociedad más inclusiva, más cohesionada, más eficiente inclusive, no solamente más equitativa, más eficiente, la segregación genera ineficiencia global en los sistemas educativos, tenemos que seguir avanzando con nuevas políticas, no nos es suficiente la Ley de Inclusión”, agregó.

En tanto, planteó que estas normas ya dieron “sus frutos y tenemos que encontrar nuevos mecanismos, nuevas leyes, nuevas estrategias si es que esos objetivos nos son valiosos como sociedad (…) La evidencia está diciendo, no solamente por principios y el tema de sistemas comparados (…) Vamos en la dirección correcta, pero además la buena noticia es decir: funciona”.