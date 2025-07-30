La programación de la 18° fecha del Campeonato Nacional 2025

El lunes terminó la 17° fecha del Campeonato Nacional, pero la acción por el certamen de Primera División del fútbol chileno no se detiene y continuará este fin de semana con el desarrollo de la 18° jornada.

Todo arrancará este viernes 1 de agosto con el clásico de colonias entre Audax Italiano y Palestino, a las 19:00 horas en el estadio Bicentenario La Florida.

En tanto, el sábado destaca el cotejo del líder Coquimbo Unido ante Deportes Limache, a las 15:00 en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que Universidad Católica visitará al colista Deportes Iquique, a las 17:30 en el Tierra de Campeones.

Por su lado, el domingo Colo Colo enfrentará a Huachipato a las 15:00 en el Monumental, mientras que el lunes Universidad de Chile cerrará la fecha cuando reciba a Cobresal a las 18:00 en el Estadio Nacional.

Esta es la programación completa de la 18° fecha del Campeonato Nacional:

Viernes 1 de agosto

19:00 horas, Audax Italiano vs. Palestino, estadio Bicentenario La Florida.

Sábado 2 de agosto

12:30 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

15:00 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes Limache, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

17:30 horas, Deportes Iquique vs. Universidad Católica, estadio Tierra de Campeones.

Domingo 3 de agosto

12:30 horas, O’Higgins vs. Unión La Calera, estadio Jorge Silva.

15:00 horas, Colo Colo vs. Huachipato, estadio Monumental.

17:30 horas, Ñublense vs. Everton, estadio Nelson Oyarzún.

Lunes 4 de agosto

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, Estadio Nacional.