Londres amenaza con reconocer a Palestina si no hay tregua en Gaza

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha confirmado este martes que Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina si el Gobierno de Israel no adopta “medidas sustanciales” para poner fin a la grave situación en la Franja de Gaza y accede a un alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

“Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre a menos que el Gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acuerde un alto el fuego y se comprometa con una paz sostenible a largo plazo, reavivando la perspectiva de una solución de dos Estados“, ha indicado Starmer.

Esto incluye, según ha resaltado el primer ministro británico, “permitir que la ONU reanude el suministro de ayuda y dejar claro que no habrá anexiones en Cisjordania“. “Ese alto el fuego debe ser sostenible y debe conducir a un plan de paz más amplio, que estamos poniendo en marcha con nuestros socios internacionales“, ha dicho.

Esto se produce después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara públicamente que Francia reconocerá en septiembre en la Asamblea General de la ONU a Palestina como Estado, “fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo“, sumándose así a otros países occidentales que recientemente han tomado esta medida, como España.