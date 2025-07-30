Nueva alza del desempleo: llegó al 8,9% en trimestre abril-junio de 2025

En 8,9% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre abril–junio de 2025, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un ascenso de 0,6 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,6%) y a la nula variación de las personas ocupadas. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 7,2%, incididas por quienes se encontraban cesantes (6,1%) y quienes buscan trabajo por primera vez (19,2%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,9%, aumentando 0,9 pp., producto del ascenso de 1,2% de la fuerza de trabajo, mayor al 0,2% registrado por las mujeres ocupadas. Por su parte, las desocupadas crecieron 11,5%.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, creciendo 0,2 pp., a raíz del alza de 0,1% de la fuerza de trabajo, y la disminución de 0,1% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados aumentaron 3,4%.

Además, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,0%, decreciendo 1,0 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 3,8%, incididas tanto por los hombres (-3,7%) como por las mujeres (-4,0%).

Según sector económico, el descenso se debió principalmente a comercio (-9,1%) y construcción (-7,0%); mientras que por categoría ocupacional, incidieron personas trabajadoras por cuenta propia (-6,5%) y asalariadas públicas (-13,5%).

Asimismo, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente se situó en 8,9%, sin registrar variación respecto al trimestre móvil anterior.

Finalmente, en la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre abril–junio 2025 alcanzó un 9,5%, con un alza de 1,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada decreció 0,5%, incidida principalmente por comercio (-4,8%) y transporte (-10,1%).