Obra que reivindica la memoria Selk'nam aterriza en Porvenir y Punta Arenas

Un panorama familiar y cultural imperdible se desarrollará en Punta Arenas y Porvenir durante los próximos días. Se trata del estreno de la obra “Selk’nam, tiempo de Renacer”, a cargo del Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile.

El evento contará con una función única gratuita en cada una de las capitales provinciales. La primera de ellas se presentará el sábado 2 de agosto a las 19:00 horas en el Gimnasio del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes en Porvenir, y el martes 5 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas.

Este montaje multidisciplinario de artes escénicas, financiado por un proyecto Fondart y enmarcado en la conmemoración de los 50 años de trayectoria de la compañía artística, busca poner en valor la riqueza cultural del pueblo Selk’nam y su legado espiritual, a través de una puesta en escena que une danza, música en vivo y recursos audiovisuales. El mensaje central es claro: el pueblo Selk’nam no desapareció, sino que hoy renace con fuerza y dignidad.

“Como parte de nuestra tradición, llevamos cada obra a su territorio de origen. Por eso, Porvenir será el punto de partida de este recorrido, por ser territorio ancestral Selk’nam”, comentó Óscar Ramírez, director artístico de Antumapu.

El elenco estará compuesto por 22 bailarines, 11 músicos y un completo equipo artístico, técnico y audiovisual. La obra cuenta con dirección musical de Sergio Córdova, dirección de danza de Isabel Kirberg y dirección artística y coreográfica de Óscar Ramírez, quien ha liderado el Ballet Antumapu por cinco décadas, convirtiéndolo en un referente nacional e internacional del folclore escénico chileno.

En Porvenir, el ingreso será por orden de llegada con un cupo máximo de 150 personas. En tanto, en Punta Arenas será a través del retiro de entradas, proceso que se iniciará en una fecha a confirmar próximamente.

Esta presentación cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Porvenir a través de su Unidad de Cultura, la Municipalidad de Punta Arenas, y la colaboración de la Fundación Hach Saye, organización que trabaja activamente en la visibilización del pueblo Selk’nam.