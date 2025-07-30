Policías, FF.AA. y gendarmes: Contraloría revela que casi 3 mil uniformados viajaron al extranjero con licencia médica

Este miércoles la contralora Dorothy Pérez presentó el decimocuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC), confirmando que 2 mil 982 funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería —afiliados a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) o la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca)— viajaron al extranjero mientras estaban de licencia médica, violando la normativa vigente.

El análisis abarcó el período 2023-2024, detectando que los funcionarios con reposo médico realizaron un total de 9 mil 69 viajes internacionales. Según el informe, algunos casos llaman la atención por la recurrencia de los viajes: 26 personas registraron entre 20 y 35 salidas, mientras que nueve superaron las 36 entradas o salidas del país.

Distribución por instituciones y regiones

Del total de casos identificados, un 35,9% corresponde a Carabineros, 35,8% a Gendarmería, 24,1% a las Fuerzas Armadas y 4,2% a la Policía de Investigaciones (PDI). En cifras específicas, se trata de mil 70 funcionarios de Carabineros, mil 67 de Gendarmería, 487 del Ejército, 159 de la Fuerza Aérea (FACH), 125 de la PDI y 74 de la Armada.

Respecto a los viajes, el 38,9% (3 mil 536) fueron realizados por personal de Gendarmería, el 35,1% (3 mil 180) por Carabineros, el 17,8% (mil 620) por el Ejército, el 3,3% (300) por la FACH, el 3,2% (290) por la PDI y el 1,5% (143) por la Armada.

Geográficamente, las regiones con mayor incidencia fueron Arica y Parinacota (28,8%), Metropolitana (20,3%) y Magallanes (17,2%). Les siguen La Araucanía (9,8%), Los Lagos (8,8%) y Valparaíso (6,2%).

Temporadas con más viajes y medidas adoptadas

El período con mayor movimiento coincidió con las vacaciones: entre octubre y diciembre de 2023 se registraron mil 654 viajes, mientras que entre enero y marzo de 2024 hubo mil 404. Para este estudio, la CGR cruzó datos de 534 mil 356 licencias médicas y 202 mil 305 viajes en total.

Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó a los servicios involucrados para que inicien los sumarios administrativos correspondientes. Además, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, tal como ha hecho en casos anteriores.

Gobierno da plazo de 72 horas para iniciar procesos disciplinarios

Tras la divulgación del informe, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, declaró en X que “el abuso de licencias médicas es completamente inaceptable, siempre, bajo cualquier circunstancia”.

La secretaria de Estado anunció que se dio un plazo de 72 horas a las ramas de las FF.AA. para iniciar procesos disciplinarios, destacando que el Ejército ya comenzó acciones contra 120 funcionarios tras un control interno.

“Se trata sin duda de una situación grave que tiene todo nuestro rechazo y que enfrentaremos con la máxima diligencia, energía y rigurosidad”, subrayó la titular de Defensa.

El abuso de licencias médicas es completamente inaceptable, siempre, bajo cualquier circunstancia. Ante lo informado públicamente por Contraloría, ya hemos tomado medidas y dado instrucciones para asegurar que se apliquen las sanciones que correspondan. — Adriana Delpiano (@DelpianoAdriana) July 30, 2025

La Armada, por su parte, emitió un comunicado señalando que “los 74 casos informados por la C.G.R. se encuentran en proceso de investigación y disciplinario”. La institución reiteró su compromiso con “el estricto cumplimiento de la ley y transparencia en la gestión de sus recursos humanos”.