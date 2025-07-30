Por riesgo de tsunami: estás son las medidas que se han tomado en las regiones del sur

Producto del terremoto 8,8 registrado en Rusia, se emitió una alerta de tsunami en todo el borde costero de nuestro país y en las regiones del norte las personas ya están siendo evacuadas.

A nivel local se han tomado otra decena de medidas, entre ellas, la suspensión de clases en todas las comunas costeras, la restricción del transporte público y el cierre de centros comerciales, oficinas y otros establecimientos ubicados bajo la cota 30 —punto donde el terreno está a 30 metros sobre el nivel del mar—.

Las autoridades locales además han hecho eco de la instrucción del Senapred: las evacuaciones deben realizarse tres horas antes de que lleguen las olas.

En la Región del Bío Bío, el director regional del organismo, Alejandro Sandoval, detalló que el tren de olas podría arribar a partir de las 16.00 horas a la zona, lo que coincidirá con un sistema frontal que dejará precipitaciones de normales a moderadas.

“Producto de lo anterior, se ha determinado poner en ejecución los procesos de evacuación de las zonas de inundación que están determinados en los respectivos planos de evacuación de las comunas del borde costero. Las 23 comunas del borde costero de la región deben evacuar los sectores considerados en estos planos de evacuación”, indicó.

En la Región de Los Ríos, el Cogrid de la zona informó que son cerca de 16 mil personas las que serían evacuadas. En ese contexto, el delegado presidencial, Jorge Alvial sostuvo que “en las zonas que tendría alcance este estado de alarma declarada, se han realizado simulacros y se ha informado a la población en distintas instancias, por lo que confiamos en que tenemos comunidades preparadas y que todo está funcionando correctamente”.

En Los Lagos, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, informó que la evacuación en la comuna se desarrollará a partir de las 13:00 horas.

Lo anterior, “implica el cierre de los malls, locales comerciales y oficinas ubicadas por debajo de la cota 30, que en el caso del centro de Puerto Montt está marcada por la calle Benavente”, dijo en su cuenta de X.

“Pedimos a la comunidad seguir las instrucciones de nuestros equipos municipales, Carabineros, la Armada, Bomberos y todas las instituciones que colaborarán en esta medida, que responde a una alerta roja por tsunami decretada por Senapred”, aseveró.