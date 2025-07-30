Primeras olas del tsunami alcanzan 40 cm en Rapa Nui: autoridades mantienen evacuación preventiva

Este miércoles a las 11:25 de la hora continental llegó a Isla de Pascua el primer tren de olas provocado por el terremoto de 8,8 grados en Rusia.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde y la directora del Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informaron que las olas alcanzaron una amplitud de 40 centímetros, lejos de los 1 a 3 metros proyectados.

Sin embargo, las autoridades enfatizaron en que se trata de “un proceso en desarrollo” y que se mantienen las medidas anunciadas durante la mañana. Es decir, que a lo largo de todo el país, se continuará con la evacuación de personas del borde costero.

“Esto es una emergencia que está sucediendo, el tsunami ha arribado a Isla de Pascua. La amplitud ha ido aumentando desde los primeros registros que tuvimos hasta ahora, por lo tanto, es un evento en desarrollo en este momento”, aseguró Cebrián.

Las autoridades además dieron cuenta del funcionamiento de la mensajería SAE: el principal medio de comunicación con la población y que da aviso tanto del momento en que se debe evacuar como de la desactivación de este procedimiento.

El ministro Elizalde señaló que se enviaron “todos los mensajes de evacuación desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. El primer mensaje que correspondió a Rapa Nui se envió a la 6 AM de Rapa Nui y el último mensaje se envió a la una de la tarde en la Región de Los Lagos”, detalló.

“Nosotros tenemos reporte de que el mensaje fue recepcionado en todas las regiones y hemos solicitado que desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones pueda hacer la revisión de la efectividad de la cobertura de este mensaje. De todas maneras, el reporte que tenemos es que el mensaje fue recepcionado en cada una de las regiones”, insistió Cebrián.