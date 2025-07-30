Socialistas Jorge Millaquén y Nicole Cardoch dejan el Gobierno para sumarse al comando de Jara

“Hemos estado trabajando en los equipos del comando y tenía toda la intención de hacer el anuncio el día de hoy“. Ese era el plan inicial de la candidata presidencial del progresismo, Jeannette Jara.

A un mes desde su triunfo en primarias, la presidenciable esperaba dar a conocer este miércoles -al mediodía- a una parte de las figuras que la acompañarán de cara a la campaña de primera vuelta, entre ellas a su equipo económico, tal como han solicitado con premura voces del Socialismo Democrático.

Pero, a raíz de la contingencia tras el terremoto en Rusia, su deseo se vio frustrado.

Luego de participar en una actividad del Hogar de Cristo, junto a otras cuatro candidaturas presidenciales, Jara explicó que “dado que Senapred decretó alerta roja en la larga y angosta franja oceánica que recorre nuestro país decidí suspender” el anuncio.}

“Quienes estamos en política no podemos estar en una sintonía distinta de la que está la ciudadanía. Y si todo Chile está preocupado de las olas que podrían eventualmente llegar y Senapred ha decretado una alerta roja, lo más inadecuado era continuar con la presentación de parte de este equipo de comando”, declaró.

Lo que la abanderada sí pudo confirmar fue la incorporación de Jorge Millaquén, quién actualmente se desempeñaba como asesor del Segundo Piso de La Moneda. El socialista además fue jefe de gabinete de Jara en su paso por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. “Sobre nombres en particular, puedo confirmar que efectivamente Jorge Millaquén vuelve a trabajar conmigo”, sostuvo.

El ahora exasesor pasará a cumplir labores en el equipo territorial del comando, según confirmó la propia candidata.

Junto con ello, el equipo recibiría a otra socialista que hasta hoy cumple funciones en el Gobierno: la subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno, Nicole Cardoch. En información que dio a conocer La Tercera, la funcionaria habría comunicado a su equipo su pronta salida.

Ambos se sumarán a los miembros ya confirmados como el diputado Eric Aedo (DC) y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) en las vocerías, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, como una de las coordinadoras políticas y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, en lo territorial.