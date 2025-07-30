Tras terromoto en Rusia: Senapred mantiene alertas por tsunami en el borde costero

El Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) mantuvo las alertas de tsunami en las costas chilenas y las evacuaciones preventivas por el terremoto de 8,8 grados de intensidad en la península de Kamchatka, Rusia. Además, elevó la alerta amarilla a roja para todas las comunas del borde costero del país.

La información fue entregada esta mañana por la directora de Senapred, Alicia Cebrián, quien también aclaró que continúa el monitoreo de la situación y que cualquier cambio en las alertas será informado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

El SHOA declaró estado de alerta en el borde costero de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso y estado de precaución del borde costero de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, incluyendo territorio insular y Antártica.

Las evacuaciones se realizarían con tres horas de anticipación a la eventual llegada del tren de olas, lo que se informará a través de mensajería SAE. Las personas deben dirigirse a zonas de 30 metros de altura.

Según estimaciones de Senapred, se espera que las primeras olas lleguen a las 9:25 (hora insular) a Isla de Pascua. En territorio continental, las primeras olas llegarán, en primer término, a Arica (14:51), luego Iquique (14:55), Antofagasta (15:09), Chañaral (15:21), Coquimbo (15:34), Valparaíso (15:50), San Antonio (15:56), Constitución (16:30), Talcahuano (16:11), Coliumo (16:22), Bahía Mansa (16:33), Corral (16:38), Ancud (17:01), Puerto Montt (17:56), Base O’Higgins (18:38) y Puerto Williams (21:46).