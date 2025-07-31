"Beneficiará a todos los habitantes de la región": autoridades coordinan plan integral para recuperar barrio Meiggs

A dos días del operativo realizado contra el comercio informal en barrio Meiggs, los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes; y de Estación Central, Felipe Muñoz, sostuvieron una reunión con diversas autoridades de Gobierno para abordar las diversas problemáticas que aquejan al emblemático polo comercial.

Una instancia que contó con la participación de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y la jefe de la zona metropolitana de Carabineros, Karina Soza. En el encuentro se trazaron las próximas líneas de acción que se realizarán no solo para controlar dicho territorio —donde convergen ambas comunas—, sino también contra las diversas expresiones delictuales que subyacen al comercio informal.

“Lo que se observa acá es a los distintos representantes del Estado trabajando juntos más allá de cualquier consideración personal o política para recuperar los espacios, entregárselos a la ciudadanía y quitárselos al crimen organizado y al delito”, definió Desbordes, destacando los esfuerzos mancomunados que se han llevado a cabo durante las últimas semanas.

“Las organizaciones criminales no distinguen fronteras comunales. Por eso estamos trabajando junto a varios alcaldes, en este caso, codo a codo con el de Estación Central. Queremos ir avanzando para entregar buenas noticias en toda esta zona respecto a la seguridad y que, así, la gente vuelva a comprar con tranquilidad”, sumó el jefe comunal.

Al respecto, su par de Estación Central expresó que el abordaje de las diversas denuncias que se han hecho en torno a esta zona comercial fue uno de los ejes principales de la discusión. “Este es un sector de nuestra región donde transitan muchas personas y que tiene una población flotante que es importante. Es por eso que valoramos mucho esta presencia del Estado, que da cuenta de algo que no solo va a beneficiar en términos de seguridad a los vecinos y vecinas tanto de Santiago como de Estación Central, sino que a todos los habitantes de la región“, indicó Muñoz.

Una estrategia intersectorial

En esa línea, Desbordes destacó que el desafío trazado con las autoridades es, precisamente, “atacar la cadena completa que está detrás de estos ilícitos. El toldo azul es la manifestación visible de estas organizaciones delictuales. Detrás hay bodegas, evasión de impuestos, lavado de activos y una serie de otros delitos. Y, en conjunto con el Ministerio Público y con el Servicio de Impuestos Internos (SII), se van a perseguir con toda la fuerza que nos da la ley”.

Sobre los próximos pasos de esta planificación, se confirmó que dentro de las siguientes semanas se realizarán una serie de allanamientos e incautaciones en varias de las 70 bodegas que, hasta ahora, han sido identificadas en el sector. “Es evidente que quien evade 9 mil millones de pesos en impuestos en apenas un par de meses está haciendo un gran negocio”, aseguró el alcalde de Santiago.

“En ese contexto, la invitación también es a ordenarse, formalizarse, y a quienes hoy están en la calle con un toldo azul, es tan sencillo como arrendar un local. Hay centenares de locales comerciales desocupados en Meiggs. Iniciar actividades, pagar arriendo y trabajar como cualquier ciudadano honesto y de esfuerzo de este país. Ese es el camino, no hay un solo permiso más en la calle. Ninguno más, al revés. Vamos a irlos disminuyendo. Y en conjunto con el apoyo que nos está dando el Gobierno en todas sus instancias, nuestras instituciones en general, vamos a recuperar el barrio Meiggs lo más pronto posible”, aseguró el militante de RN.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, recalcó que la labor en cuanto a esta materia no solo incumbe acciones como las llevadas a cabo en coordinación con las policías y el Ministerio Público, sino también con medidas variadas que, en su conjunto, permitan recuperar los espacios que corresponden a la ciudadanía.

“Tenemos que mirar la seguridad en términos más amplios. Es decir, no simplemente como la intervención policial o de los fiscales. Es también entender la seguridad como un mecanismo de bienestar. Recuperar espacios de tránsito y culturales es una manera de devolver autonomía y libertad. Ese es el propósito final de las autoridades que nos encontramos acá presentes y que forman parte del sistema de seguridad pública”, afirmó Cordero.

Lo anterior, en relación a lo anunciado en la misma oportunidad por Desbordes y Muñoz, y que tiene que ver con la intención de proyectar el sector inserto en el eje de Avenida Matta como un nuevo polo cultural.

Además, el secretario de Estado reiteró que: “La intervención en este barrio, como en aquellos que están asociados perimetralmente a él, es el ejercicio integrado de competencias de muy distintos organismos. Como se ha señalado, esto no se resuelve simplemente con retirar los toldos. Creo que el mensaje que el Estado de Chile ha transmitido estos días, y que lo ha hecho esta mañana, es suprimir completamente la estructura empresarial ilegal que está detrás de este tipo de comercio”.