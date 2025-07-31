Canadá también anuncia reconocimiento del estado palestino en noviembre

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que Canadá tenía la intención de reconocer a Palestina como Estado en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre, sumándose así a medidas similares adoptadas por otros países occidentales.

“Esta intención se basó en el compromiso de la Autoridad Palestina con reformas necesarias, incluyendo los compromisos del presidente Mahmud Abbas de reformar la gobernanza, celebrar elecciones generales en 2026 sin la participación de Hamás y desmilitarizar el futuro Estado palestino“, declaró Carney.

Carney trasladó esta posición a Abbas durante una llamada telefónica, e indicó que Canadá intensificaría sus esfuerzos para apoyar una gobernanza democrática sólida en Palestina y el aporte de su pueblo a “un futuro más pacífico y esperanzador”.

Asimismo, subrayó que Canadá llevaba tiempo comprometido con la solución de dos Estados, que contemplara un Estado palestino independiente, viable y soberano que conviviera con Israel en paz y seguridad. Durante décadas, se esperó que este objetivo se alcanzara mediante un proceso de paz negociado entre el Gobierno israelí y la Autoridad Palestina, reconoció.

No obstante, afirmó que este enfoque ya no era sostenible. Las perspectivas para la solución de dos Estados se vieron gravemente erosionadas, situación que atribuyó a “la amenaza del terrorismo de Hamás contra Israel” y su “rechazo violento al derecho de Israel a existir“.

Carney también mencionó como obstáculos la construcción acelerada de asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, la violencia de los colonos contra palestinos, y la incapacidad del Gobierno israelí para contener el deterioro de la crisis humanitaria en Gaza, donde el acceso a alimentos y ayuda humanitaria seguía restringido.

Por ello, consideró que “el creciente sufrimiento de la población civil no admitía demoras” y que la acción internacional coordinada era esencial para “apoyar la paz, la seguridad y la dignidad de la vida humana“. “Preservar la solución de dos Estados significa respaldar a quienes eligen la paz sobre la violencia y el terrorismo“, agregó.

“Canadá siempre apoyará la existencia de Israel como un Estado independiente en Oriente Próximo, que viva en paz y seguridad. Cualquier camino hacia una paz duradera para Israel también lo exige”, concluyó Carney en una rueda de prensa.

Este anuncio coincidió con los esfuerzos de una quincena de países, entre ellos España, que tras una conferencia de la ONU en Nueva York, pidieron el reconocimiento global de Palestina y exigieron poner fin a la ofensiva israelí, apostando por una solución de dos Estados.

En ese contexto, el primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió que reconocería a Palestina si Israel no accedía a un alto el fuego y no detenía “la terrible situación” en Gaza. Días antes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que reconocería a Palestina en septiembre, como muestra de su “compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo”.