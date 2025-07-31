Caso Licencias: Gobierno exige a FF.AA. medidas disciplinarias en máximo 72 horas

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que el gobierno otorgó un plazo de 72 horas a las ramas de las Fuerzas Armadas para iniciar procesos disciplinarios contra uniformados que realizaron viajes fuera del país mientras se encontraban con licencia médica.

La medida responde al último informe consolidado de la Contraloría General de la República (CIC Nº14), el cual detectó que 2.982 funcionarios afiliados a Capredena y Dipreca —integrantes de las FF.AA., Carabineros y Gendarmería— habrían salido del país mientras mantenían licencias médicas vigentes, infringiendo las normativas aplicables.

El informe, que abarca el período 2023-2024, documenta 9.069 viajes al extranjero realizados por personas en reposo médico. En algunos casos, los mismos funcionarios registran múltiples desplazamientos, patrón que ya se había advertido en denuncias previas surgidas desde mayo.

“El abuso de licencias médicas es completamente inaceptable, siempre, bajo cualquier circunstancia”, escribió Delpiano en la red social X, donde también detalló las acciones instruidas por el Ejecutivo.

“Hemos dispuesto un plazo máximo de 72 horas para que las ramas de las FF.AA. inicien los procesos disciplinarios correspondientes, una vez reciban la información detallada por parte de Contraloría”, indicó la titular de Defensa.

La ministra añadió que el Ejército inició 120 procedimientos disciplinarios en los días previos, como parte de auditorías internas que se adelantaron al informe oficial del órgano contralor.

“Se trata, sin duda, de una situación grave que tiene todo nuestro rechazo y que enfrentaremos con la máxima diligencia, energía y rigurosidad”, subrayó Delpiano.

Investigación interna

En paralelo, la Armada de Chile informó que abrió una investigación propia a raíz del informe entregado por Contraloría, encabezada por Dorothy Pérez. El proceso está siendo gestionado por la Contraloría de la Armada en coordinación con la Dirección General del Personal.

“Los 74 casos informados por la C.G.R. que corresponden a servidores que registraron salidas o ingresos al país entre 2023 y 2024, encontrándose con licencia médica sin justificación, controlada por la Dirección General del Personal de la Armada, se encuentran en proceso de investigación y disciplinario”, indicó la institución mediante comunicado oficial.