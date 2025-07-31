Irací Hassler (PC) por "campaña sucia" de Republicanos en su contra: "Se sumó cómodamente gran parte de la derecha"

En conversación con la primera edición de Radionanálisis la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, celebró el cierre definitivo del caso Sierra Bella y enfatizó que, finalmente, no se imputó ningún delito en su contra.

“Hay un sector de la derecha, especialmente el Partido Republicano, que mal utilizó herramientas judiciales para mantener una causa abierta durante más de dos años con elecciones entre medio, buscando generar un daño, una denostación y eso quedó evidenciado en este proceso. Lamento todo lo que ha sido, pero estoy contenta de que se cierre, que quede claro que nunca hubo ningún delito”, dijo.

La militante del Partido Comunista apuntó a un problema más amplio en Chile y el mundo: “Hoy día se está dando la disputa política no a través de ideas, sino que lamentablemente usando distintos ataques que son realmente una campaña sucia. Incluso en estos días esto ha estado en discusión a propósito de que la derecha lo ha planteado, porque entre las mismas candidaturas de su sector estarían haciendo una campaña de denostación y eso, la verdad, creo que es dañino para la democracia”.

“Aquí hay un problema que es mayor y una preocupación que tiene que ver con cómo se daña la confianza en las instituciones cuando hay filtraciones ilegales o cómo finalmente actores políticos de la ultraderecha ven que no quieren o no necesitan ganar en un debate abierto transparente, de ideas y por tanto utilizan otros elementos que están fuera de la política o que debieran estar fuera de la política”, agregó.

En específico, sobre la denuncia de Evelyn Matthei contra el partido de José Antonio Kast, la que finalmente no prosperó por el rechazo de su propia coalición, la exjefa comunal señaló que coincide con Chile Vamos en el sentido de que las campañas digitales pueden hacer mucho “daño”.

“Tiene que ver con esta mala utilización, es lo que me pasó a mi en la justicia. Ella señala (Matthei) que sería a través de cuentas en las redes sociales. Ahora, en todos los casos donde hay estas denostaciones que le han ocurrido a muchas personas y sobre todo a las mujeres, también hay que decirlo. Es más fuerte todavía el daño de imagen hacia las mujeres que buscan algunos sectores políticos de nuestro país”, subrayó.

“Pero hay un elemento que es no solo de un daño particular o no solo de un caso particular y ahí sí podría tener una diferencia con Evelyn Matthei. Creo que cuando ocurren estas situaciones, uno se da cuenta que sería importante poder mirarlas más ampliamente. ¿Por qué lo digo?, porque si bien el Partido Republicano fue el principal impulsar de una campaña de desprestigio mal utilizando la justicia, también se sumó cómodamente gran parte de la derecha y del partido de Evelyn Matthei. Entonces, creo que también sería bueno, dado que se ha podido dar cuenta de lo dañino que es esto y la campaña sucia que implica, que también pudiera observar que esto ha ocurrido en otros casos, incluso en personas de izquierda como yo (…) no hay que hacer este tipo de campañas, sino que hay que ganar en la discusión pública y política”, añadió.

Liceos emblemáticos

Respecto al debate de los liceos emblemáticos, la exautoridad destacó el valor de estos establecimientos “no solo en su historia, sino que también en su actualidad y en el futuro, donde hay pensamiento crítico, donde hay posibilidades de desarrollarse en muchos ámbitos, desde el patrimonio, el deporte, la investigación, el debate y donde hay jóvenes que buscan también formarse con herramientas que permitan el día de mañana tener un mejor futuro”.

No obstante, reconoció que estas instituciones atraviesan dificultades y para abordarlas no es positivo “cuando ponemos tantas simplificaciones o frases muy grandilocuentes más bien para la prensa, para una opinión pública que no está al interior de los establecimientos educacionales”.

“Es super importante escuchar también a las comunidades educativas, promover el diálogo, ir a los establecimientos, porque hay cosas que recoger y creo que eso es importante, si pensamos en una educación para la vida, para la democracia, para la cohesión social, no solo para un aprendizaje significativo, que es también muy importante, sino que en una formación integral”, enfatizó.

Además, la exalcaldesa descartó asociar las problemáticos de estos establecimientos al fin de la selección y llamó a “no quedarnos pegados en ese debate que yo creo que nuestro país dio una definición en un momento, implementémoslo a cabalidad, pero pongamos el foco también en fortalecer la educación pública a través de la inversión, que es algo que nosotros hicimos mucho en nuestra gestión, con proyectos históricos que esperaban mucho tiempo porque fueron reconocidos, como las salas del Instituto Nacional”.

“El mundo adulto tiene que mirarse. Si uno hace un compromiso con los jóvenes, tienes que cumplirlo. Porque no es un compromiso individual, es un compromiso institucional. Me acuerdo, por ejemplo, la exintendenta Carla Rubilar, el exalcalde (Felipe) Alessandri, que firman un compromiso para hacer este cambio de sala y no hicieron nada”, explicó.

Sumado a lo anterior, Hassler manifestó que: “Hay malestar que también el mundo adulto tiene que poder canalizar y sin duda que aquellos hechos que son de violencia grave como la utilización de bombas molotov o otras situaciones, tiene que investigarse y sancionarse, claramente. Algunos confunden un poco en la opinión pública como que eso, por ejemplo, los años anteriores no se hubiera hecho (las sanciones) y la verdad es que no solo se hizo, sino que se hizo bien, no como se había hecho en un periodo anterior cuando decidieron expulsar estudiantes”.

“Eso no pasó en nuestro periodo, sino que sin tanta grandilocuencia en las frases. El mundo adulto tiene que dar la nota adulta en este sentido y por tanto ver la mayor maduración para poder entablar un proceso que confluya a soluciones, no a generar una mayor lejanía con el mundo estudiantil. (…) La gran mayoría de la comunidad educativa, las y los estudiantes quieren aprender, quieren desarrollarse y no quieren este tipo de situaciones violentas, por eso es muy importante diferenciar y a quienes quieran hablar, a quienes quieran dialogar poder escuchar también”, hizo hincapié la exautoridad.

Barrio Meiggs

Acerca del estado del barrio Meiggs, la exalcaldesa de Santiago planteó que en la zona se necesita un trabajo interinstitucional y aseguró que eso se hizo durante su gestión. Sin embargo, agregó: “Yo lamento que esto se detuvo durante 8 meses y recién ahora se está empezando a retomar y valoro al mismo tiempo que eso se haga”.

Asimismo, indicó que se había avanzado en diferentes puntos como la recuperación del paso del transporte por Bascuñán Guerrero “y cuando asumió la nueva administración, lamentablemente ese retrocedió, todavía no está recuperado, así que sin duda yo hago el llamado a que prontamente se pueda también recuperar ese avance”.