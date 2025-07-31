Impuestos a grandes empresas y cifras de desempleo: los desencuentros de los presidenciables en debate de la Sofofa

Este jueves se llevó a cabo una nueva cumbre empresarial, esta vez organizada por la SOFOFA, a la que asistieron los candidatos del oficialismo, Jeannette Jara; del Partido Republicano, José Antonio Kast y de Chile Vamos, Evelyn Matthei.



Se trató del seminario “Volver a Crecer: Shock de Inversión, Shock de Optimismo”, donde los presidenciables, en compañía de figuras de sus equipos económicos, hablaron de propuestas para impulsar el empleo. En este nuevo cara a cara, las últimas cifras en esta materia y la baja de impuestos a las grandes empresas, como opción para incrementar la inversión, se volvieron a tomar el debate.



Frente al empresariado, José Antonio Kast, apuntó a implementar cambios profundos “sin medias tintas” y, para aumentar la productividad, propuso: desregulación, reducción de la carga tributaria, en particular, reducir impuestos a empresas grandes y medianas en un 20% en cuatro años, y 6 mil millones de dólares de reajuste fiscal.

“Elevar la inversión a un 30% o aumentar la productividad en 1,5%, y elevar significativamente la participación femenina y juvenil en temas laborales, es difícil. Y, para lograrlo, impulsaremos cambios, como les dije, no tibios, macizos, con una propuesta de desregulación, de reducción de la carga tributaria y racionalización y ajuste del gasto público”, aseguró.

En ese sentido, indicó que “una economía que crece al 2% es un Estado que no crece, un gobierno en el que aumenta el desempleo, especialmente el femenino, es un gobierno que no valora la importancia y la dignidad del trabajo”.

A su turno, la abanderada del oficialismo aseguró que el crecimiento será uno de los pilares de su gobierno, teniendo en consideración el trabajo decente y las mejoras salariales, ya que afirmó que para que exista progreso debe estar presente la “paz social“.

En esa línea, subrayó: “Veo difícil que esa promesa se pueda cumplir (baja de impuestos). ¿Saben por qué? Porque los ingresos fiscales son escasos, tenemos que controlar el nivel de la deuda pública y si tenemos menos ingresos la deuda pública va a crecer y el crédito se va a encarecer para ustedes y para el fisco. Cuando el crédito se encarece para el fisco, además hay que pagar más intereses y el círculo, en vez de ser virtuoso, se transforma en un círculo vicioso”.

Por su parte, la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dijo sentirse “devastada” por la cifra que reveló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), comunicando que en un año se crearon sólo 141 puestos de trabajo. Así, llamó a Jara a no poner trabas a las empresas y mirar casos de otros países como Irlanda.

“Esa mentalidad de ponerle trabas a a las grandes empresas, sencillamente porque son más ricas, perdón, pues yo la invitaría (a Jara) a ver la experiencia de Irlanda, donde ha bajado la pobreza y ha aumentado el empleo. Es una economía que ha prosperado de una manera increíble y que tiene unas tasas sustancialmente menores que el promedio de la OCDE. Nosotros, en cambio, un país inestable con problemas graves, tenemos un impuesto para las grandes empresas mucho mayor que el de la OCDE”, cuestionó.

Por último, sostuvo que “la mentalidad que tiene Jeannette Jara, que yo naturalmente no comparto en absoluto, es la que nos ha llevado finalmente a una crisis de recaudación, porque han subido y subido las tasas y la recaudación no ha subido, porque finalmente nadie está invirtiendo y nadie está pensando en el futuro”.