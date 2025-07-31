Jeannette Jara presenta equipo de campaña: mezcla de técnicos, figuras del "En contra" y pesos pesados de la centroizquierda

A un mes de triunfar en las primarias oficialistas y convertirse en la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara presentó a su equipo de campaña, un comando integrado por conocidas figuras de la izquierda y el progresismo. Eso sí, próximamente serán anunciadas las y los voceros de la abanderada.
Si bien el nombre de Marcos Barraza (PC) —exministro, cercano a Jara y exasesor en el gabinete del Ministerio del Trabajo— sonaba como su posible jefe de campaña, la presidenciable optó por el socialista Jorge Millaquén, quien ya trabajó con ella como jefe de gabinete en el Ministerio del Trabajo. La decisión refleja la intención de que el rol del “generalísimo” tenga un perfil más técnico y menos público. No obstante, según informó Jara, Barraza será su asesor directo.
El equipo estratégico: Solari, Núñez y Quiroga como pilares
-
Ricardo Solari, estratega del “En contra” en el plebiscito 2023, se sumó oficialmente al comando tras una reunión con Jara el lunes. Aunque estará ausente temporalmente por compromisos laborales, su llegada es clave para la narrativa de campaña.
-
Daniel Núñez (PC), senador y artífice de su triunfo en primarias, mantendrá su influencia, junto al sociólogo Darío Quiroga —su “coaching” para debates—, quien dejó su programa radial para enfocarse en la campaña.
-
Jaime Mulet (excandidato presidencial) y José Toro (secretario general del PPD) también integran este núcleo, reforzando el eje centroizquierdista que Jara busca consolidar.
Programa y áreas temáticas
La abogada Camila Miranda (FA), excoordinadora programática de Winter, liderará la elaboración de propuestas, con aportes de la DC y partidos oficialistas. El exsubsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano (PS) y economistas como Osvaldo Rosales y Luis Eduardo Escobar completan el equipo. En seguridad, destaca la posible incorporación del timonel PPD Jaime Quintana.
Despliegue territorial: Cardoch y Millaquén al frente
-
Nicole Cardoch (PS), exsubsecretaria General de Gobierno, asumió este jueves la coordinación territorial, junto al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el vicepresidente del PPD, Cristóbal Barra.
-
Jorge Millaquén, exjefe de gabinete de Jara y hasta ahora en el Segundo Piso de La Moneda, también se sumará a esta área.
Sello de campaña: distancia del PC y enfoque en “pueblo vs. élite”
El comando insiste en que el éxito de Jara dependerá de su capacidad para mantener el relato que la llevó a ganar las primarias: evitar confrontaciones —como hicieron Carolina Tohá y Gonzalo Winter— y posicionarse como una voz de centroizquierda, distanciándose estratégicamente del PC (su partido desde los 14 años).
Con este equipo, la candidata busca capitalizar su perfil técnico y experiencia ministerial, mientras afina su discurso para la primera vuelta.