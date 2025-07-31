Jeannette Jara presenta equipo de campaña: mezcla de técnicos, figuras del "En contra" y pesos pesados de la centroizquierda

A un mes de triunfar en las primarias oficialistas y convertirse en la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara presentó a su equipo de campaña, un comando integrado por conocidas figuras de la izquierda y el progresismo. Eso sí, próximamente serán anunciadas las y los voceros de la abanderada.

Si bien el nombre de Marcos Barraza (PC) —exministro, cercano a Jara y exasesor en el gabinete del Ministerio del Trabajo— sonaba como su posible jefe de campaña, la presidenciable optó por el socialista Jorge Millaquén, quien ya trabajó con ella como jefe de gabinete en el Ministerio del Trabajo. La decisión refleja la intención de que el rol del “generalísimo” tenga un perfil más técnico y menos público. No obstante, según informó Jara, Barraza será su asesor directo.