Levantan alerta de tsunami en 11 regiones: Evacuados pueden volver a sus casas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) levantó la alerta de tsunami en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

De acuerdo al Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), sólo se mantienen en estado de precaución las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Los Ríos.

El estado de precaución permite que las personas evacuadas durante la jornada del miércoles puedan volver a sus casas. En todo caso, el SHOA mantuvo la recomendación de alejarse del borde costero, playas y evitar actividades marítimas.

En cuanto a las clases para este jueves, previamente a esta actualización de Senapred se había anunciado que se va a mantener la suspensión de clases en las regiones que están en estado de alerta de tsunami, pero sólo respecto de los establecimientos que están en zonas de inundación. Sin embargo, la situación inicial no ha sido modificada.