Pese a fuerte caída de minería: producción industrial subió 3,2% anual en junio

Un aumento en doce meses de 3,2% anotó en junio de 2025 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia positiva de uno de los tres sectores que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 12,0% en doce meses, explicado, en gran medida, por el crecimiento interanual de 17,8% en elaboración de productos alimenticios, que incidió 5,438 puntos porcentuales (pp.) en la variación del índice general.

El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), en tanto, decreció 0,2% respecto de junio de 2024, debido una menor actividad registrada en electricidad, que se redujo 1,2%, incidiendo -0,878 pp. en la variación del índice.

Finalmente, el Índice de Producción Minera (IPMin) tuvo una disminución de 4,2%, como consecuencia de la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen, destacando la minería metálica con un decrecimiento de 4,6%, restando 3,975 pp. a la variación del índice.