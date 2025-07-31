Vuelve “Morir de amor”: el hilarante musical que parodia a las teleseries latinoamericanas

El Teatro Nescafé de las Artes, en su tradicional alianza con la productora Cultura Capital, presentará la tercera temporada, en su escenario, de la exitosa comedia de teatro musical “Morir de amor”, con imperdibles funciones entre el jueves 31 de julio y el domingo 10 de agosto.

Dirigida por la célebre dupla teatral Los Contadores Auditores -Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera-, “Morir de amor” una vez más presentará a los actores e intérpretes Emilia Noguera, Dayana Amigo, Montserrat Ballarin, Mariela Mignot, Antonia Santa María, Gabriel Cañas y Gabriel Urzúa, junto a una banda en vivo, para desplegar esta hilarante parodia a las teleseries de los últimos 40 años.

Ana Luisa del Río (Antonia Santa María) es la hija mayor de un clan de mujeres cuya vida transcurre con tranquilidad en su mansión, pese a ignorar que su autoritario marido Santiago Monterrubio (Gabriel Cañas) le es infiel con su perversa hermana Ana Luz (Mariela Mignot). Pero la llegada de Julián (Gabriel Urzúa), un tormentoso amor del pasado de Ana Luisa, confundirá sus sentimientos, quebrando la frágil armonía de la familia Del Río.

Con debut en 2018, además de varios reestrenos, “Morir de amor” rememora populares éxitos del cancionero latinoamericano AM, como “Soldado del amor” de Mijares, “Palabra de honor” de Luis Miguel, o “Yo no te pido la luna” de Daniela Romo.

Justamente, consultado sobre este ejercicio de revivir hits, el actor Gabriel Urzúa afirmó que “es una manera de hacer memoria”. “La música tiene ese poder. Se apodera de nuestra percepción, no solo desde la racionalidad sino que desde el vínculo sentimental y estas canciones por sobre todo nos transmiten sentimientos”, destacó.

Urzúa además expresó su felicidad de volver al Nescafé de las Artes, un sitio en el que se ha presentado en varios oportunidades. “Es un lugar muy familiar y me siento como en una sensación de contención en el Nescafé de las Artes. No solo por el grupo que hay detrás del escenario, sino por la gente que va a ver estos espectáculos. Ya pasó el viernes con el concierto que tuvimos, que superó mucho las expectativas que yo tenía. La energía de la gente, la disposición que tienen de disfrutar, de reír, de cantar. Realmente es un goce volver a estar en el teatro”, dijo.

Las entradas de “Morir de amor” están disponibles en la plataforma de Ticketmaster y van desde los 12 mil hasta los 36 mil pesos.