Antofagasta recibió a las promesas del bodyboard chileno tras suspensión por alerta de tsunami

Con gran energía y un oleaje favorable, este jueves 31 de julio se dio inicio oficial al Campeonato Nacional Federado de Surf y Bodyboard “La Cúpula 2025”, evento que forma parte del Antofagasta Bodyboard Festival, el certamen más importante del circuito chileno de olas.

El evento comenzó tras la suspensión del miércoles debido a la alerta de tsunami, y se desarrolló en la playa Llacolén de Antofagasta, donde destacaron las rondas de bodyboard Junior Varones y Damas, mientras se espera que en los próximos días, con mayores condiciones de oleaje, se sumen las categorías Open en bodyboard y surf.

Primeras categorías en el agua

El campeonato abrió con las series de Junior Varones, que avanzó hasta el Round 2, y Junior Damas, donde ya se definieron las finalistas: Emiliana González de Iquique (5ª del mundo) y Constanza Soto de Antofagasta (6ª del mundo).

Riders destacados del día

Martín Fischer (Iquique) mostró solidez en su heat con un ARS (Aerial Roll Spin) bien ejecutado que lo dejó en lo alto del ranking.

Esteben Godoy (Los Vilos) impresionó con dos rolos en condiciones difíciles: “Estoy feliz con mi rendimiento. Este evento está épico”, comentó.

Constanza Soto , local del Club Budeo, lideró su serie con estrategia y dominio: “La final será tremenda con Emiliana, entrenamos juntas en la selección”.

Emiliana González, por su parte, elogió la organización: “La ola está desafiante pero espectacular. Esto recién comienza”.

Lo que viene

Se esperan jornadas intensas con la incorporación de las categorías Open Damas y Varones en bodyboard, así como Open Surf, donde competirán figuras históricas del deporte junto a nuevas promesas.

Más que un campeonato

“La Cúpula 2025” no es solo una competencia, sino una verdadera fiesta del mar, que busca unir a la comunidad del surf y bodyboard chileno en torno al deporte, la naturaleza y la cultura oceánica.

Playa Llacolén – Antofagasta

Entrada gratuita todos los días

Transmisión en vivo: YouTube Club Budeo

Resultados y cobertura: @abfchile, @budeo.oficial

Organiza: Club Budeo

Patrocinan: Municipalidad de Antofagasta, Escondida | BHP, Colbún, Antofagasta Minerals, entre otros

Media Partners: El Mercurio de Antofagasta, CNC Medios, LatinWave, Diario AS Chile y más