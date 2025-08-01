Diario y Radio Universidad Chile

Antofagasta recibió a las promesas del bodyboard chileno tras suspensión por alerta de tsunami

El evento comenzó tras la suspensión del miércoles debido a la alerta de tsunami, y se desarrolló en la playa Llacolén de Antofagasta, donde destacaron las rondas de bodyboard Junior Varones y Damas

Deportes

Con gran energía y un oleaje favorable, este jueves 31 de julio se dio inicio oficial al Campeonato Nacional Federado de Surf y Bodyboard “La Cúpula 2025”, evento que forma parte del Antofagasta Bodyboard Festival, el certamen más importante del circuito chileno de olas.

El evento comenzó tras la suspensión del miércoles debido a la alerta de tsunami, y se desarrolló en la playa Llacolén de Antofagasta, donde destacaron las rondas de bodyboard Junior Varones y Damas, mientras se espera que en los próximos días, con mayores condiciones de oleaje, se sumen las categorías Open en bodyboard y surf.

Primeras categorías en el agua

El campeonato abrió con las series de Junior Varones, que avanzó hasta el Round 2, y Junior Damas, donde ya se definieron las finalistas: Emiliana González de Iquique (5ª del mundo) y Constanza Soto de Antofagasta (6ª del mundo).

Riders destacados del día

  • Martín Fischer (Iquique) mostró solidez en su heat con un ARS (Aerial Roll Spin) bien ejecutado que lo dejó en lo alto del ranking.

  • Esteben Godoy (Los Vilos) impresionó con dos rolos en condiciones difíciles: “Estoy feliz con mi rendimiento. Este evento está épico”, comentó.

  • Constanza Soto, local del Club Budeo, lideró su serie con estrategia y dominio: “La final será tremenda con Emiliana, entrenamos juntas en la selección”.

  • Emiliana González, por su parte, elogió la organización: “La ola está desafiante pero espectacular. Esto recién comienza”.

Lo que viene

Se esperan jornadas intensas con la incorporación de las categorías Open Damas y Varones en bodyboard, así como Open Surf, donde competirán figuras históricas del deporte junto a nuevas promesas.

Más que un campeonato

“La Cúpula 2025” no es solo una competencia, sino una verdadera fiesta del mar, que busca unir a la comunidad del surf y bodyboard chileno en torno al deporte, la naturaleza y la cultura oceánica.

Playa Llacolén – Antofagasta
Entrada gratuita todos los días
Transmisión en vivo: YouTube Club Budeo
Resultados y cobertura: @abfchile, @budeo.oficial

Organiza: Club Budeo
Patrocinan: Municipalidad de Antofagasta, Escondida | BHP, Colbún, Antofagasta Minerals, entre otros
Media Partners: El Mercurio de Antofagasta, CNC Medios, LatinWave, Diario AS Chile y más

