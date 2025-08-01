Boric suspende viaje a Talcahuano por derrumbe en El Teniente: "Haremos todo para encontrar a los desaparecidos"

Producto del fatal derrumbe ocurrido en la Mina El Teniente (Región de O’Higgins), el Presidente Gabriel Boric suspendió la visita que tenía programada para esta jornada a la ciudad de Talcahuano.

El Mandatario tenía proyectado llegar a la Región de Bío Bío para realizar el “corte de plancha” del segundo buque multipropósito construido en los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), además de visitar las instalaciones para dar el vamos al proyecto Escotillón IV: clave para la modernización de la industria naval.

Sin embargo. la agenda del Jefe de Estado cambió tras el evento ocurrido en El Teniente, que hasta el momento ha dejado un saldo de un fallecido, nueve heridos y cinco trabajadores desaparecidos.

A través de su cuenta de X, el Mandatario expresó sus condolencias a la “familia, amigos y compañeros de Paulo Marín Tapia, trabajador de la empresa Salfa Montajes, que desempeñaba labores en la División El Teniente de Codelco y que lamentablemente falleció en un accidente en la mina”.

“A sus seres queridos y compañeros de faena, mi abrazo en este difícil momento”, escribió.

Asimismo, Boric aseguró que el Gobierno ha dispuesto de “todos los recursos y esfuerzos en la búsqueda de los cinco trabajadores con los que aún no se tiene contacto”.

“He instruido a la ministra de Minería, Aurora Williams, estar en la zona para coordinar en terreno todas las acciones necesarias. Haremos todo lo que está a nuestro alcance para encontrarlos”, aseguró.