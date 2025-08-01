Claudio Castillo: La Nueva Ley de Adopción “consagra el derecho de los niños a ser oídos”

Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, explicó los principales cambios en el sistema de adopción tras la promulgación de la nueva Ley.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Castillo relevó que esta legislación, tras su extensa tramitación, actualiza la normativa vigente y pone en el centro “el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (NNA). La legislación anterior ponía más bien el foco en el derecho de la familia biológica respecto de mantener los vínculos con los niños. Eso hacía que los procesos, por ejemplo, duraran cuatro años y eso para un niño es la vida entera. Entonces, lo que viene a hacer esta legislación es hacer los procesos más rápidos“.

“Segundo, amplía la posibilidad de distintos tipos de familia, eliminando esta prelación tan rígida que existía originalmente en la ley. Permite además los contactos post adoptivos, es decir, que haya contacto con la familia de origen o biológica posterior a la adopción, incluso en menores de 18 años si es que hay una voluntad expresada por él o la adolescente”, recalcó.

Consultado respecto a cómo se priorizará el interés superior del niño, el director aludió a cambios en los tiempos: “La ley establece que el proceso en que dure la tramitación de la causa judicial, que ahora será una y no dos, tiene que ser en máximo 12 meses. Plantea una excepción de 18 meses en el caso de que el niño o niña vuelva a ingresar al sistema de protección si es que hay alguna dificultad en la revinculación familiar”.

“Pero, al fijar un plazo de 12 meses, que si uno lo compara con lo que sucede hoy día es disminuir de cuatro años a un año, está poniendo en el interés de los niños el eje de la reforma, es decir, que ese niño pueda vivir con una familia y que ojalá podamos desinstitucionalizar la mayor cantidad de niños posibles”, aseveró.

El director indicó que la legislación de otros países ya ha avanzado en dar posibilidad a otros tipos de familia, como ocurrirá con esta legislación. “Lo que estamos diciendo es que cualquier persona o familia que haya sido evaluada y, en esa evaluación, tenga las condiciones para ser una familia adoptiva o una persona soltera que pueda ser la adoptante, debe entrar al registro nacional de personas que van a ser posible de consultar cada vez que tengamos un niño o niña, adolescente, declarado adoptable”, explicó.

“Lo que hacemos es decir. más allá de la conformación del tipo de familia, evaluemos las condiciones de cuidado que tienen esas personas y esas familias para los niños, niñas y adolescentes, entonces dejamos un poco atrás la mirada de definir que había un tipo de familia que estaba en primer lugar “, sostuvo.

Con ello, relevó que la burocracia quedará en un segundo plano y reiteró que el centro serán los NNA. “Dejamos atrás el modelo en el que los adultos toman decisiones respecto de los niños y no le informan, la ley consagra el derecho a ser oídos respecto de los niños y también que se les explique de forma clara qué es lo que está ocurriendo con la causa que se está tramitando”, afirmó.

“Incluso se pone en la posición que menores de 18 años que hayan sido adoptados y que ellos quieran conocer su identidad biológica, y que a lo mejor sus padres adoptivos no estén de acuerdo, plantea que se tiene que activar a través de un programa de adopción del servicio el requerimiento a un tribunal de familia para que evalúe si las condiciones están dadas para esos contactos post adoptivos con una familia de origen o biológica”, señaló.