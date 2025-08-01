David Bravo sobre debate por aumento del sueldo mínimo: "No bastan las buenas intenciones"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis el economista y director del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, comentó respecto al estado del mercado laboral a raíz de las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Para evaluar el escenario, el experto utilizó “dos termómetros”. Por un lado, se refirió a la tasa de desocupación, que se encuentra en 8,9% y la calificó como “muy alta”.

“En los últimos 30 meses llevamos tasas de desocupación que son de 8% o más, esta tasa no es solo más alta que la que teníamos antes de la pandemia, sino que en realidad, estamos con niveles del mercado laboral que son los que teníamos 15 años atrás, o sea, tenemos que ir al año 2010 cuando estábamos saliendo de la crisis financiera internacional y además justo había ocurrido el terremoto, para encontrar tasas tan altas como las que estamos viendo ahora (…) es como que nos acostumbramos a que la tasa de desocupación fuera, al parecer, tan alta, pero este es un indicador que, obviamente, marca fiebre”, explicó Bravo.

El segundo indicador, es la tasa de ocupación que, según expuso el economista, “básicamente nos dice qué proporción de las personas que están en edad trabajar tiene un empleo. En Chile eso es, ahora con los datos que entregó el INE, 56,4%“. Así, advirtió que este indicador también está más bajo que los niveles pre pandemia e históricos y que, por lo tanto, también está “marcando fiebre”.

“La verdad de las cosas es que no nos hemos recuperado todavía de la pandemia, entonces, desde que partió la misma que hemos estado todavía en esta situación. Me habría gustado mucho que esto hubiera sido el foco de la discusión en los años anteriores. Bueno, cuando sea es importante que primero se reconozca el problema porque, ¿cómo se va a abordar un problema que no se reconoce?(…) Efectivamente los indicadores son malos”, sentenció Bravo.

Respecto a la recuperación post pandemia, el experto aseguró que ya no es una buena explicación para atribuir las cifras. “Cuando tú miras ya en 2022 o 2023, la OIT y la CEPAL sacaron un informe para América Latina que mostraba que ya había recuperado sus niveles de ocupación en el mercado laboral pre pandemia, salvo Chile, Panamá y algún otro país (…) efectivamente te das cuenta que nos quedamos rezagados. Nos quedamos con una tasa de desempleo más alta, mucho más alta y tasas de ocupación más bajas, no logramos recuperar la crisis de la pandemia. En ese sentido, estamos en unas tablas de posición que no estábamos acostumbrados como país“.

“No se ha reconocido que tenemos un problema en el mercado laboral, hemos seguido actuando como si no existiera. Eso tiene una contrapartida, que hemos adoptado políticas que yo creo que son para tiempos en los que el mercado laboral está con dinamismo, por ejemplo, querer subir las remuneraciones con fuertes incrementos en el salario mínimo. Sabemos que hay desempleo, sabemos que hay personas que no tienen trabajo, las menos calificadas, una política agresiva de salario mínimo como la que se tuvo es imprudente (…) lo que hicimos fue primero decir, ‘esto es lo que vamos a hacer y después veamos cómo se llega y cómo cómo reacciona la productividad’. No hubo mayor productividad y este aumento en costos laborales ha estado teniendo un impacto”, indicó el economista.

Junto con “reconocer el problema”, Bravo aseguró que hay que buscar políticas de corto plazo para incentivar el empleo y, “al mismo tiempo, hay que ser muy prudentes respecto de todas las otras políticas que se pueden empezar a implementar, pero una vez que salgamos de la emergencia“.

En cuanto al debate por el aumento del sueldo mínimo, el experto aseguró que: “No bastan las buenas intenciones y cuando uno adopta políticas que están basadas en las buenas intenciones nos genera este tipo problema. Hoy día estamos con más desigualdad que cuando partimos y estamos con un retroceso importante. La forma de poder llegar a puerto en un mejoramiento en las condiciones de calidad de vida: el empleo es central, esto es una lección que muestran los datos de Chile hace mucho tiempo y en todo el mundo“.

“O sea, qué es lo que de alguna manera empuja la caída en la pobreza, qué es lo que empuja el mejoramiento de las condiciones de vida, (…) que las personas tengan un empleo, que ese empleo esté dinámico, que haya crecimiento, que el mercado laboral genere otro empleo”, indicó.

Asimismo, Bravo aseguró que de esa forma se llega a un mejoramiento en la calidad de vida de las personas “pero eso no se puede lamentablemente cambiar por ley, o sea, uno puede decir, ‘bueno, páguese más’ que es un poco lo que se hace en el caso del salario mínimo, pero también están los otros salarios. O sea, el camino fácil o más bien populista, creo yo, es tratar de que primero generamos esto y luego nos preocupamos del resto“.

Más allá del debate del sueldo mínimo, el economista miró al crecimiento: “Hoy día pareciera haber consenso en que tenemos que elevar nuestro nivel de crecimiento, la tasa de crecimiento económico a niveles del 4%, que sería probablemente alcanzable y probablemente no va a ser muy fácil. Bueno, esa discusión que hoy día pareciera ser que todas las candidaturas ponen arriba, bueno, es fácil decirlo, el asunto es cómo apuntar a eso y cómo generarlo“.