Derrumbe en El Teniente: cinco trabajadores siguen desaparecidos

La tarde de ayer, un lamentable derrumbe ocurrió en la Mina El Teniente (Región de O’Higgins), evento que hasta el momento ha dejado un fallecido, nueve heridos y cinco desaparecidos; y que ocurrió producto de un sismo de 4,2 grados, cuyo origen aún es desconocido.

Esta mañana, el gerente general de la División El Teniente de Codelco, Andrés Music, envió sus condolencias a la familia del trabajador fallecido y entregó detalles sobre las labores de rescate que se están realizando para sacar a las cinco empleados de la empresa contratista Gardilcic, que aún se encuentran en el yacimiento.

Music aseguró que se tiene claridad del sector en que se encuentran los trabajadores, pero que hasta el momento no se ha tenido contacto con ellos. Asimismo, informó que las siguientes 48 horas serán claves para que el rescate sea exitoso.

“Sabemos exactamente dónde se encuentran ellos y estamos actualmente realizando labores de rescate para llegar a su ubicación. No hemos tenido contacto con ellos, dado que las labores que llegan a este sector se encuentran colapsadas por el evento sísmico”, precisó.

Respecto a las causas del sismo, el gerente general indicó que se están investigando y aunque reconoció que producto de la actividad minera que se realiza en el yacimiento, se producen temblores, “no hay explosivos que hayan generado este evento sísmico y no hay perforaciones que hayan generado este evento sísmico”.

“Los eventos sísmicos ocurren también en nuestro planeta producto de la tectónica de placas y es en eso en lo que nos estamos enfocando, en entender cuál es la naturaleza de este evento para tener las causas básicas y aprender de ello en el futuro”, dijo.

Por su parte, el gobernador de la Región de O’Higgins, Pablo Silva, se refirió al estado de salud de los heridos. La autoridad regional afirmó que son nueve y que no hay ninguno en riesgo vital. “El que tiene mayor complicación es una fractura y el resto son todas lesiones leves”, señaló.

En tanto, requerido sobre el apoyo que entregará la gobernación a las familias de los trabajadores afectados, Silva sostuvo que eso “le corresponde a la empresa contratista”. “En relación al rescate, es una labor que realiza Codelco, que tiene expertos y gente preparada que ha colaborado con otros rescates. Por lo tanto, en lo que nosotros podemos aportar es muy poco y hay que confiar en la labor profesional de ellos”, aseveró.