Desorden en Chile Vamos: entre descuelgues de RN y respaldos tibios, Matthei lucha por mantener su liderazgo

La candidatura de Evelyn Matthei mostró una fisura importante este viernes, pues militantes de Renovación Nacional anunciaron su apoyo al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. Lo que generó que el timonel del partido, Rodrigo Galilea, y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, salieran a descartar una eventual salida de la exalcaldesa de Providencia de la carrera a La Moneda, junto con reafirmar que Matthei es la abandera de la coalición.

La carta presidencial de Chile Vamos ha enfrentado semanas complejas. Luego de liderar durante meses las encuestas, se ha visto relegada detrás de las candidaturas de José Antonio Kast (Partido Republicano), Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile) e, incluso en algunos sondeos, debajo de Franco Parisi (PDG). Además, a comienzos de esta semana anunció que tomaría acciones legales contra Republicanos debido a la campaña de desprestigio en su contra, pero su propia coalición le dio la espalda y tuvo que recular.

Como si eso fuera poco, militantes de Renovación Nacional —partido que integra Chile Vamos y que lideró durante dos periodos de gobierno con Sebastián Piñera a la cabeza— anunciaron su respaldo a José Antonio Kasy. Todo, en miras a la conformación de una lista única parlamentaria.

El exsenador y expresidente de RN, Carlos Larraín, reconoció en entrevista con La Segunda que su voto en la elección de noviembre será para el fundador del partido de ultraderecha. “Mi candidato es José Antonio Kast, pero no quiero hablar de eso porque me van a pegar”, afirmó.

Asimismo, el diputado Andrés Celis (RN) comentó en Radio Universo que si Kast “está mejor aspectado” que Matthei y eso ayuda a alcanzar una lista parlamentaria única, “él debiera ser el candidato del sector”.

Sobre Evelyn Matthei, si bien Celis opinó que “el cuarto lugar (en algunas encuestas) refleja que las cosas se están haciendo muy mal”, subrayó que: “Nadie va a decir que lo mejor es bajarla, pero si muchos van a decir que la lista única es fundamental en el Parlamento, porque sin lista única quien sea Presidente de la República le va a ser difícil gobernar”.

El diputado indicó que hay más parlamentarios que apoyan su idea y recalcó que “vamos a seguir abogando por una lista parlamentaria única, aunque eso signifique tener un candidato único”.

Ante el desorden que generaron tales declaraciones a la interna de Chile Vamos, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, declaró que su partido —a través de su Consejo General— “decidió hace algún tiempo respaldar prácticamente de manera unánime a Matthei para la Presidencia de la República. Ese es un compromiso a fuego“.

“Cada uno de los actuales parlamentarios, la dirigencia y también quienes se van a postular al Parlamento deben seguir esforzándose día a día en construir lo que entendemos y creemos es la mejor alternativa para el país a contar del próximo año. Por lo tanto, Evelyn Matthei es nuestra candidata y no hay ninguna doble mirada“, enfatizó.

En específico, acerca de los descuelgues de militantes de la tienda, sostuvo que: “Algunos medios de prensa han señalado que hay algunos parlamentarios que habrían abierto la puerta a una decisión distinta. Todos esos parlamentarios han aclarado de que sus dichos fueron sacados de contexto y que respaldan absolutamente la candidatura de Evelyn Matthei. Así es, así debe ser y por lo tanto seguimos adelante en este proyecto que estamos seguros es el mejor proyecto presidencial para los desafíos que tiene el país“.

En tanto, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado y secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, destacó que: “En la UDI no nos perdemos. Todos los candidatos estamos trabajando para lograr el triunfo con Evelyn Matthei”.

“Lo hacemos pensando en que a medida que se conozcan las propuestas en materia de lucha contra el crimen organizado, de poder enfrentar la delincuencia y el temor, de creación de empleo, de progreso económico, cada vez va a ir subiendo más en las encuestas y nos permitirá no solo pasar a segunda vuelta, sino que derrotar a Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial”, declaró

De la misma manera, parlamentarios gremialistas como el senador Iván Moreira y el diputado Jorge Alessandri difundieron mensajes en apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei.

Cabe mencionar, que tras el revuelo que generaron sus declaraciones, Andrés Celis, reafirmó su respaldo a la exalcaldesa. No obstante, hizo un llamado al Partido Republicano y Chile Vamos a sentarse a conversar respecto al futuro de la lista parlamentaria del sector.