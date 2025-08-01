Diputado Celis (RN) no descarta que Kast sea candidato único de la derecha

Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional, comentó que si José Antonio Kast (Republicanos) “está mejor aspectado” que Evelyn Matthei (Chile Vamos) y eso ayuda a alcanzar una lista parlamentaria única, debiera ser el candidato del sector.

“Una lista (parlamentaria) única significa ser realista en política y si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo que, al menos, él debiera ser el candidato del sector”, comentó Celis en entrevista con Radio Universo.

Y ahondó: “El cuatro lugar (en algunas encuestas) refleja que las cosas se están haciendo muy mal y yo creo que nos debemos concentrar en una lista única. Yo soy de los que cree que hay que conversar con el candidato Kast. Si una lista única parlamentaria significa tener a un candidato único, yo soy de los que se suman a esa posición”.

“Yo, al menos, no tuve complejos en votar por Kast en segunda vuelta y no tendría ningún complejo si fuera el candidato único en votar por él en primera vuelta”, agregó.

Sobre Matthei agregó que: “Nadie va a decir que lo mejor es bajarla, pero si muchos van a decir que la lista única es fundamental en el Parlamento, porque sin lista única quien sea Presidente de la República le va a ser difícil gobernar”.

El diputado indicó que hay más parlamentarios que apoyan su idea y recalcó que “vamos a seguir abogando por una lista parlamentaria única, aunque eso signifique tener un candidato único”.